花蓮木瓜溪震出堰塞湖 積水量約226個泳池

林業及自然保育署花蓮分署監測，4月3日強震過後，花蓮木瓜溪上游出現面積約5.6公頃的堰塞湖。(圖／花蓮分署提供)

農業部 林保署花蓮分署在這次花蓮地震 後發現，花蓮秀林鄉木瓜溪上游因邊坡崩塌，形成約5.6公頃的堰塞湖，已成立應變小組，初步評估不會對下游的銅門、榕樹聚落有立即危險，但較直接影響下游河道行水區，提醒民眾暫時勿入溪床。

花蓮分署表示，木瓜溪上游堰塞湖，湖面約5.6公頃、壩高約30公尺、迴水長度約700公尺，蓄積水量43萬立方公尺，約226個標準游泳池的水量，立刻成立應變小組並啟動防災應變機制。

經評估，堰塞湖距下游台電木瓜壩約5公里、台電瀧澗電廠約6.8公里；再計算與下游聚落的距離，與銅門村相距15公里。花蓮分署表示，預估只要沒有大量降雨，對村落、水壩和電廠應無太大影響，但仍提醒三方留意緊急狀況應變， 日後再看是否可自然溢流解決，或要透過爆破等方式處理。

花蓮分署表示，若堰塞湖潰堤，蓄積水量沖往下游，依銅門聚落河道平均寬度約150公尺計算，水位抬升約53公分，榕樹社區河道平均寬度約400公尺，水位抬升約20公分，因聚落高程距河床高程尚有10到20多公尺高差，且部落距離堰塞湖有一段距離，估計不致對下游聚落造成立即危險，但對可能直接衝擊下游河道行水區範圍內活動的民眾，呼籲暫時不要進入溪床。