偷拍網818天才被封 衛福部長薛瑞元挨轟瀆職

封網速度遲緩、兒少性剝削罰則過輕，衛福部長薛瑞元（左）、保護服務司長張秀鴛（中）在立院遭朝野立委砲轟，最後允諾盡速修法。(記者許正宏／攝影)

偷拍論壇「創意私房」引發社會譁然，在野立委認為，該論壇早在2022年就被檢察官起訴，但衛福部卻遲了800多天才封網，可說是消極且不作為，讓無數影片流傳逾800天；對此，衛福部長薛瑞元表示，當時的法規與現在不同，去年才增加封網、停止傳輸等作為，而本次跳過施行細則的封網作法，則可能會有法律風險。

藝人黃子佼 為偷拍論壇「創意私房」高級會員，最後獲緩起訴處分，並繳納120萬元台幣(約3.7萬美元)罰金，遭受輿論撻伐，為此，衛福部長薛瑞元昨在立院提出，「兒童及少年性剝削防制條例」修法四大方向，其中包括，提高刑責、加速封網的行政程序等，同時允諾盡快召開跨部會會議，盤點防治兒少性剝削相關資源。

立法院社福及衛環委員會昨邀請衛福部、內政部 、法務部、教育部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、文化部，就「數位技術普及造成兒少性剝削案件增加之因應作為與現行政策檢討」專題報告及備詢。

衛福部係由部長代表出席，其他部會出席官員層級偏低，且所提報告內容簡略，引起眾多立委砲轟。民進黨立委洪申翰質詢時說，「一個次長都沒有到，其他部會都用這態度，很難想像這件重大關注可以得到處理」。

國民黨 立委涂權吉表示，「創意私房」早在2022年被檢察官確定起訴，執行搜索、扣押證物、羈押加害人等行動，但衛福部竟然仍不以「兒童及少年性剝削防制條例第八條」，立即將「創意私房」封網、下架，「實在荒謬至極」，直到本月10日才對其「封網」。

涂權吉說，衛福部消極不作為，讓無數影片多流傳了818天，薛瑞元難逃政治責任。

對於委員嚴厲批評，薛瑞元回應，「如果認為我有瀆職，可以走司法跟我提告」。為何無法及時封網？衛福部保護服務司長張秀鴛解釋，2022年並沒有相關規範，性影像移除、封網、停止解析等機制，是去年才加入的第八條內容。