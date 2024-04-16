來生再搞笑…9病纏身 台38歲諧星離世

山豬（前）生前曾扮演「蛋黃哥」在網路上暴紅。(圖／「瘋神無雙」提供)

節目「瘋神無雙」班底山豬(陳俊甫)昨驚傳離世，享年38歲，他身體狀況本就不好，罹患紅斑性狼瘡、心肌梗塞、高血壓 、睡眠呼吸中止症等9病症纏身，嚴重到一夜出現19次呼吸暫停的狀況，上周因感冒未癒，住院後診斷為肺炎，最後併發敗血性休克離世。經紀人表示，山豬生前看待生死非常豁達，先前也因發生疾病，身後事已交代親友，家人決定不辦告別式，低調送他最後一程。

山豬2010年在「明星藝能學園」與「全民最大黨」節目中短暫演出，同年底成為綜藝節目「瘋神無雙」幕後工作人員，翌年兼任固定班底，2015年8月底因為在「瘋神」中模仿蛋黃哥闖出知名度，後來他健康亮紅燈，2019年病情突然惡化，一度被醫院發出病危通知，當時他就已跟媽媽交代好後事，存款全給媽媽處理。

後來他康復出院，今年1月他受訪，坦言連走樓梯都需要別人攙扶，甚至感嘆「若是怎麼樣了，或許是種解脫」，被問到感情，他則直言「要將心比心，不要造成人家麻煩，講難聽點，爛命一條啦！」但他也透露出道至今生活節儉，已有百萬存款，沒想到才過了三個月，他竟真的離開，讓人不勝唏噓。