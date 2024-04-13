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台版柬埔寨案法官疑過勞墜樓亡 怒火燒向司法院

記者林孟潔、王聖藜、王宏舜、李隆揆／台北13日電
法官協會指出，司法變革加重法官工作量，籲司法院一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施。（本報資料照片）
法官協會指出，司法變革加重法官工作量，籲司法院一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施。（本報資料照片）

士林地方法院刑事庭法官李昭然昨凌晨自宿舍墜樓，死訊傳出，法界愕然，哀嘆是「黑色星期五」；司法院稱院長許宗力深表遺憾與不捨，但引爆基層法官對司法院的不滿怒火，「案子愈辦愈多，司法院卻毫無具體作為」。法官論壇上有法官點名許宗力應下台負責，法官協會也發聲明，籲司法院一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施。

39歲的李昭然是司法官訓練所52期第一名結業，另一半也是法官，夫妻檔平常工作認真，深獲好評。李在士林地院負責性侵害、金融、國民法官庭。有法官說，他在國民法官新制推廣期間，出力甚多，是士院國民法官專庭法官，也是「台版柬埔寨」案第二波案的受命法官。

據了解，日前李曾向妻子透露「辦案壓力大」，前天深夜傳訊妻子提及「我愛你，抱歉要離開你了」等訊息，妻子發覺異狀卻聯繫不上，昨天凌晨被發現陳屍宿舍外。警方獲報派員勘查現場，初步排除外力介入因素，推判李男從高處墜樓身亡。

李的死訊傳出後，司法院回應稱，已請士林地院在尊重家屬意願前提下，協助家屬處理後事，也請各法院院長多關懷同仁的身心狀況，適時提供必要的行政協助。

法官才能留言的法官論壇則是整天炸鍋，有法官點名要許宗力負責。不少法官留言說，司法政策不從科學或專業角度解決問題核心，只有增加法官負擔，節省法官勞力的措施與法制，卻寥寥無幾，以致法官案件負荷年年上漲，管考也日益嚴峻，司法院要裝聾作啞到什麼時候？

有人更直指，法官過勞的一大原因是大法官造成，大法官不管現實資源，隨便開個小門小縫，法官就要做到死。

中華民國法官協會昨在聲明中也指出，近年來，號稱的司法變革，都在加深法官早已無法負荷的工作量，從法官們天天挑燈夜戰、紛紛出走、轉任法官人數減少等現況，即可窺見。

法官協會呼籲，司法院務必從制度上進行相關改革檢討，在一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施，例如限量分案、放寬管考，或明確宣示在案件量暴增、人力無法補足的情形下，未來五年司法高層不得以案件數多寡做為考核法官是否優良的標準。協會也認為，司法院在推動法案時，要一併進行人力影響評估報告，根本解決法官現今負荷過重的問題。

有法官直指，當今政策鼓勵人民興訟，節省人民提起各種訴訟的成本，致人民「樂於訴訟」。

北部一位女法官說，司法院擁有充沛行政資源，但沒有平均分配給各法院，真正辦案的法官辛苦，許宗力對基層的關照不夠，基層敢怒不敢言。

大法官 中華民國 黑色星期五

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