搶救少子化 彈性育嬰假6月試辦 專家：小確幸難解危機

勞動部規畫彈性育嬰留停試辦計畫，勞工可以五天或七天為單位，申請育嬰留停，也可單日申請，希望創造更友善職場環境。圖為幼童在親子館遊玩。(記者林伯東／攝影)

台灣出生人口連年創新低，政府祭出不少育兒補助，成效卻有限，勞動部規畫彈性育嬰留職停薪試辦計畫，雇主可讓勞工 以五天或七天為單位，申請育嬰假，也可單日申請，已有63家公私企業有意願參與；原規畫5月1日起試辦至年底，但因立委希望配套更周延，最晚6月上路。專家認為，此政策能否提升生育率，有待觀察，反而比較像「回應雇主和勞工的折衷方案」。

勞動部部長許銘春昨至立院衛環委員會進行試辦彈性育嬰假的專題報告，她指出，2021年起規定最低可申請的育嬰留停天數為30日，自當年起至去年申請育嬰留停人數，女性增加一成一，男性增加六成一。

勞動部解釋，育嬰留停每次以不少於六個月為原則，但勞工若有低於六個月的需求，可以申請不低於30天的育嬰假，以兩次為限。彈性育嬰假於試辦期間的申請次數則改為三次，現行規定與試辦計畫雙軌並行，讓事業單位了解實施的可能性，及試辦中可能遭遇窒礙難行之處。請領津貼則與現行方式相同。

多位立委則建議育嬰假彈性從「單日」下修到「小時」，育嬰假年齡限制上修到六歲或八歲，許銘春則表示，必須考慮財源，但勞動部會根據這些方向研議。

勞動部推出彈性育嬰假，看似想解決傳統男性員工憂心「育嬰假請太長」不利升遷等問題，但專家認為，這種「小確幸」不足以解決少子化危機，若無法釜底抽薪讓企業創造可兼顧工作與育兒的環境，少子化危機仍難解。

雖然台灣育嬰假補助的薪資替代率達八成，但投保薪資天花板為4萬5800元，請育嬰假者最多只能取得3萬6640元，如此補助對於高薪者實在是杯水車薪，更不容易吸引他們請育嬰假。勞動部將無法大刀闊斧改革的原因推給財源有限，但若只是提高男性請育嬰假的數字，光是數字漂亮，對解決少子化國安危機又能有多少幫助？