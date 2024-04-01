台灣百年溫度上升1.5°C 冬短夏長颱風減 強度降雨均增強

交通部列席立法院交通委員會「極端氣候災防預警暨汛期防汛準備辦理情形」專題報告，並備質詢。記者周彥妤／攝影

極端氣候頻繁，交通部今天指出，氣象署結合學研單位合作分析結果顯示，台灣地區過去百年來溫度上升約1.5°C，年總降雨量變化雖不大，降雨日數減少；天候趨勢變化方面，估冬季變短、夏季變長、春雨減少，梅雨強降雨增加，極端降雨頻率和強度也會增加，侵台颱風個數減少，但強度、降雨均增強。

交通部今天列席立法院交通委員會「極端氣候災防預警暨汛期防汛準備辦理情形」專題報告，並備質詢。

對於極端氣候現況分析，交通部報告指出，氣象署結合學研單位合作分析結果顯示，台灣地區過去百年來溫度上升約1.5°C，年總降雨量變化雖不大，但降雨日數減少，顯示短時間強降雨發生頻率增加。

推估未來天候變化方面，交通部表示，整體趨勢冬季變短、夏季變長、極端高溫 發生頻率增加、春雨減少、梅雨強降雨增加、極端降雨強度及頻率均增加，以及侵台颱風個數雖減少，但颱風強度（風速）、降雨均增加。

交通部表示，氣象署持續加強對極端事件的即時監測，並適時提出預警資訊，以滿足各項災防決策及措施需求。

精進乾旱監測及預報系統方面，交通部表示，氣象署持續開放「新一代劇烈天氣監測系統」，提供符合水利署需求的客製服務，並發展乾旱指標監測預警系統，建置全台灣1公里解析度的乾旱監測產品、利用衛星遙控技術監測即時乾旱狀況。

因應颱風預警，今年颱風季起，警報期間試辦沿海地區風力預報，協助縣市政府強化停班停課決策。此外，今年起正式辦理「山區暴雨 的溪水暴漲警示」服務作業，針對高風險溪流區，適時透過發送手機災防告警訊息，強化預警。

交通部表示，氣象署也將與農業部 合作，規畫至2025年完成將農業氣象觀測網由現行79站，擴增至249站。