新聞評論／要突破監院吃案黑箱 有賴立院積極修法

行政院前發言人陳宗彥。(本報資料照片)

行政院前發言人陳宗彥任職台南市府時，涉及關說、施壓及接受性招待等多案，監察院卻以壓倒性多數否決彈劾 案，引發輿論沸騰。從前監委陳師孟的「專打辦綠不辦藍法官」，到陳宗彥的彈劾案遭否決，監察院已從「蚊子院」、「蒼蠅院」自我矮化成「護航院」。所謂「調查不公開」、「獨立辦案」成了監委失職保護傘。

長期以來，外界對於監察院查案進度和力道的質疑不少，但監院始終以「獨立行使職權」和「調查不公開」為由推託辯解。這次陳宗彥案未過，監察院的角色遭各方質疑，仍大言不慚說「只問證據、不問顏色」，要求外界尊重監察院「依憲法獨立行使職權」。如此恬不知恥，令人反感。

但監委真的是「依憲法獨立行使職權」嗎？藍委林思銘去年即曾羅列超思進口蛋、十二億新竹球場案、鏡電視關說案、雲林風電收賄案、台南光電案、高端疫苗 案等「十大案」，認為監察院藉故一拖再拖或高舉輕放。其中，最具代表性者，莫過「疫苗整備案」。監委查出許多疏失不當，卻未提出彈劾或糾正案，令人匪夷所思，簡直自棄監察角色。

若說「獨立辦案」已成監委怠惰護航的保護傘，「調查不公開」更是監委黑箱辦案工具。《監察法》第十三條規定，「監察院人員對於彈劾案在未經審查決定確定前，不得對外宣洩」；同法第廿六條規定，「調查人員對案件內容不得對外宣洩」。此外，對於涉及國家機密的案件，監院也有保密義務。然而，監院祕而不宣者，並非只有法定事項。

目前監委在接受陳情或分案後，立不立案或接案，或者立案後遲遲不辦，根本沒有任何機制可促其說明理由。另外，監察院提出糾正或彈劾案，須經委員會或院會議決；但監察院公布委員會、院會開會時間時，卻不公布議程。換言之，從立案、調查到最終處理，外界完全沒有置喙餘地。

「調查不公開」當然是對於人權的一種保障，也可使監委不受外界壓力與干擾，這並不是一個霸王條款。例如，監察院就曾提出《監察法》第廿六條的修正草案，認為「為維護公共利益或保護合法權益有必要者，得公開調查內容」。遺憾的是，監院後來主動撤回此一修正案，未竟之功，應由新國會積極推動。

事實上，「調查不公開」與「公開決定過程」，根本風馬牛不相及。修憲後，監察院從民意機關轉型成「準司法機關」；但司法機關處理司法案件雖採「偵查不公開」原則，但當事人仍可查詢案件進度。至於法院開庭、審判，則是對外公開。當發生社會矚目的重大案件，有時甚至以「直播」處理，以昭公信。兩相對照，監察院有何理由抱殘守缺，將議程一概保密？

退一萬步言，我國並非唯一有監察權的國家。不論是國會議員或獨立的監察制度，在行使職權時，「從頭到尾保密」並非常態。如美國國會若要對官員提出彈劾，過程就必須完全公開，甚至舉行公開的聽證會；北歐的監察使制度，就更超乎政黨。相形之下，我國監察法的「彈劾未通過不得公開」，或監察院自主性黑箱辦案，才是特例。因此特例，反成為監委規避監督、護航執政者的工具。

陳宗彥一案，讓監察院失能狀態無所遁形。「廢監院」恐是因噎廢食，且修憲門檻亦遙不可及。立法院先修監察法等相關法令，要求監察院公開案件調查進度、成案不成案的理由，以及院會和委員會議程內容，才是根本解決之道。否則，「陳宗彥案」將層出不窮。