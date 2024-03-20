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邊境抽查 印度咖哩恐致癌 日本香菇也出包

記者賴昀岫／台北20日電

又見進口香料含出致癌農藥，衛福部食藥署昨公布，從印度出口的「MDH咖哩香料粉」被檢出致癌農藥環氧乙烷，48公斤全數退運或消毀，邊境查驗強度將調高至「加強抽批」；此外，從日本靜岡縣輸台的「片裝香菇（原木）」則被檢出含有每公斤7.9貝克的微量輻射銫─137，已勸導業者退關。

食藥署公布最新邊境檢驗不合格產品清單，副署長林金富表示，奧姆國際有限公司從印度進口的「MDH咖哩香料粉」被驗出致癌農藥環氧乙烷167.88ppm，依規定為不得檢出，共48公斤全數退運或銷毀；業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將調高為20%至50的「加強抽批」。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，環氧乙烷在工業、醫療上可做為消毒劑，美國、加拿大等國則核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，但臨床證據顯示，其為一級致癌物，成分恐使人類致癌，台灣農業部並未允許使用這款農藥。

從日本靜岡輸入的「片裝香菇（原木）」也名列最新邊境檢驗不合格產品清單，被檢出含有每公斤7.9貝克的微量輻射銫─137，雖然符合台灣的輻射標準每公斤100貝克以下，但食藥署依立法院決議，道德勸說業者退關，這是今年第一批檢出微量輻射的日本食物。

食藥署統計，100年來，日本輸入食品檢出微量輻射累計254件，檢出率0.11%，茶類150件最多，其次是其他食品49件（含香菇）、水產品40件。

致癌 日本 印度

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