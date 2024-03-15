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東泉辣椒醬公布蘇丹紅0檢出報告 粉絲嗨翻「安心吃」

記者趙容萱、洪敬浤／台中即時報導
台中在地知名的東泉辣椒醬，是台中人的心頭好，連台中市長盧秀燕在直播行銷台中美食，都缺不了這一味。（圖／台中市政府提供）
台中在地知名的東泉辣椒醬，是台中人的心頭好，連台中市長盧秀燕在直播行銷台中美食，都缺不了這一味。（圖／台中市政府提供）

致癌物「蘇丹紅」食安風暴流竄全台灣，讓民眾擔心日常使用的辣粉、辣醬、胡椒粉、沙茶醬等調味料中鏢，驚恐不已。台中在地知名的東泉辣椒醬是很多台中人心頭好，近日在官方臉書張貼檢驗報告，業者自行將產品送SGA台中食品實驗室，檢驗結果出爐，蘇丹色素一至四號完全未檢出。業者在臉書上強調，「我們使用的都是台灣本土的辣椒製成的粉，請大家安心食用」。粉絲更是開心不已，這下要「采罐」壓壓驚了！

台中人最愛的東泉辣椒醬，不管是炒麵、粽子、蛋餅都可以搭配，甚至有咖啡店推出「東泉拿鐵」，把辣椒醬搭配拿鐵咖啡，創造另類新奇口感；台中人吃包子，習慣把辣椒醬「戳」入包子內擠滿「東泉」，也成為在地獨特口味。

蘇丹紅違法添加物掀起食安風暴，位於台中市北區的東泉食品工廠，將色澤鮮紅的東泉辣椒醬，送SGS台中實驗室檢驗，檢驗結果近日公布在店家官方臉書，蘇丹色素從一號到四號都「未檢出」，業者強調，都是使用本土辣椒製成的粉。

東泉自行送驗蘇丹紅未檢出，讓不少人說「萬幸！還好台中人的這一道防線有守住」，還有粉絲高呼「還好台中人的血沒有中獎」、「好險～明天還有炒麵、豬血湯」、「台中人的驕傲」。

台中在地知名的東泉辣椒醬，在官方臉書張貼蘇丹紅0檢出報告，強調「我們使用的都是台...
台中在地知名的東泉辣椒醬，在官方臉書張貼蘇丹紅0檢出報告，強調「我們使用的都是台灣本土的辣椒製成的粉，請大家安心食用」。（圖／翻攝自東泉臉書粉專）

臉書 咖啡 致癌

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