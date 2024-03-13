台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台灣航空業暑期搶客大戰，北美線先開打。華航、長榮 航、星宇同步祭出增班、開新航線的搶客策略，北美成重要戰場，華航、星宇都將布點西雅圖 ；長榮航原本就是台灣航空業的北美航班霸主，針對西雅圖將擴大增班。

華航率先啟動計畫，將於7月14日起直飛美國西雅圖，成為美洲航網第六個直飛航點，緊接著星宇8月也要開航美國西雅圖；北美一哥長榮航空，除了積極增班北美航線外，也要擴大布局港澳大灣區。

北美線已經成為台灣航空業者兵家必爭之地，華航昨天宣布7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛每周五班台北-西雅圖航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北。

華航看好西雅圖機場2023年旅客總量超過5000萬人次，為美國西北地區第一大機場，隨西雅圖航線啟動，華航美洲航網擴大至六個直飛航點，每周總計超過40班次往返美加地區。

華航表示，華航插旗西雅圖，規畫台北晚出早回的班型，透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點，強化整體航網部署。

長榮航空一直是台灣北美線一哥，北美航線共有洛杉磯、舊金山 及溫哥華等八個航點，每周共84班，成為台灣航空飛北美航班數最多業者，成為去年營收寫下亮麗成績單重要原因；而且考量到華航、星宇都要進軍西雅圖航線，長榮航空自6月25日起，西雅圖增班每周10班，北美航線屆時將達到每周87班。

長榮航空昨天也宣布，自4月12日起，開闢全新的高雄-香港航線，初期為每日一班，自5月15日起增為每日兩班，搭配每周53班的桃園-香港航班，屆時長榮航空將提供每周67班往返台港的飛航服務。

星宇航空透過逐步放大美國及東南亞運能，拓展旅遊及轉機市場，已陸續公布夏季班表時刻，其中台北-舊金山航線3月20日起增為每日一班，不斷搶攻北美的商務需求商機，預計8月開航台北-西雅圖。

4月中起台北-清邁增為每周六班、台北-胡志明增為每周13班，5月起台北-克拉克增為每周五班。