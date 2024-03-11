少子化衝擊 全台7所私立女校高中部招收男生

為因應少子化問題與提供多元學習機會，台中市明德女中從2014年起招收男學生，並更名為明德高中。（本報資料照片）

少子化時代下，衝擊私校生存，加上重視性別平等的浪潮下，使僅招收女生的私立女校於招生端就此鬆動、開放。十年來全台共七所私立女校高中部，開始招收男生；然而仍有女校堅持只招女生，堅守女子教育的傳統。

根據統計，2023學年度，不包含中途學校的高中純女校共18所，包含北一女中、景美女中等；但對照2012學年度的資料，十年來崇光女中、曙光女中、明德女中、宏仁女中、長榮 女中、稻江護家及靜修女中等七所私立高中職女校，已招收男生。校方甚至為此改名，例如靜修女中改名為靜修中學，崇光女中改為崇光中學。

稻江護家在2020年起，由餐飲科開始招收男生，校內男生人數從四年前的21人，成長至今的108人。稻江護家校長郭淑蕙說，隨兩性教育議題愈發興盛，學校逐步討論轉型；尤其該校長期辦理國中技藝班，許多男國中生對職業類科有興趣，卻無法進入稻江護家就讀，考量到學生的需求，校內經過多次會議、董事會討論，終於拍板招收男生。

內湖區的私立達人高中創辦近50年，原是港湖區指標性的私立女中，雖然高中部仍皆為女學生，但國中部自去年起招收男生，首年招收到38人。達人高中校長李美鶴說，該校所屬的國際型天主教修會，早在20年前就嗅到全性別教育的趨勢，學校當時就從男廁、球場等硬體設備，乃至課程規畫，一步步為轉型做準備。

李美鶴坦言，少子化也是決定招收男生的因素之一。她說，20年前沒有少子化的急迫性，但鄰近的方濟中學學生數連年下滑，甚至於2022學年停招，港湖區的男生無私校可讀，在學生、家長期待下，「達人女中」才於2023學年正式轉型。

即便少子化已衝擊私校招生，甚至社會更重視性別平等觀念，現有的私立女校還堅守純女校的理念。金陵女中校長高亞謙指出，該校創校時，就希望培育女子教育，一直以來也認為「專心做好女子教育很重要」；她認為傳統觀念會引導男生與女生各自該從事的領域，但不論學習資訊、數理、培養領導力，或表達意見時受重視程度，只要在女校，「機會全部都是準備給女生」。

聖心女中校長魏雪玲說，該校也以女子教育立校，有適合女生的教育哲學觀、教學方法，考量硬體設備與教學策略等，還未準備招收男學生；她指出許多探討單一性別教育的國內外文獻寫道，女校的女生更能展現突出的自信、科學探索與多元包容，希望藉此在青春期女孩更加「被看見」。