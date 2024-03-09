蘇丹紅風暴 全台校園禁辣椒粉1個月

蘇丹紅食安風暴擴大，台南市衛生局追查兩家食品原料行進貨的白胡椒粉含蘇丹紅，要求業者下架問題產品。(圖／南市衛生局提供)

蘇丹紅食安風暴擴大，問題食品一路從辣椒粉延伸至胡椒粉，連干貝醬、火鍋湯底統統淪陷。衛福部食藥署昨宣布，因應立法院要求，即起全台校園營養午餐禁用辣椒粉1個月，期間將嚴查邊境及全面清查國內相關產品。行政院長陳建仁表示，這確實是系統性事件，中央將組成跨部會小組追查。

食安問題連環爆，官員卻是失言連連。衛福部食藥署副署長林金富先前表示，即使63批高風險產品查驗完成後，也不敢打包票市場上沒有違規辣椒粉，遭立委抨擊不負責任。他昨改口，查完2021年起自中國輸入台灣的29家業者後，「這波查完就敢保證」。

行政院食安辦主任許輔昨天上午表示，根據國際癌症 研究中心分類，蘇丹紅被列為第三級，與咖啡 跟茶同屬第三級，代表可能致癌 ，但研究資料尚無法證實會致癌。此話一出，外界譁然，藍綠同聲砲轟，質疑咖啡跟茶是合法飲品，蘇丹紅是工業用染料，怎能混為一談？許輔昨晚透過臉書表示，強調蘇丹色素仍禁用於食品，並沒有鬆綁 ，查驗跟下架的措施也正持續進行，絕對會盡一切方法確保台灣食品安全，因為解說不夠詳盡而造成消費者及業界朋友誤解，他要特地向受影響的朋友們致歉。

於此同時，毒辣椒粉「蘇丹紅」事件仍不斷擴大，現由高雄地檢署偵辦津棧、佳廣公司，新北地檢署偵辦保欣公司涉犯詐欺、食品安全衛生管理法。津棧、佳廣更遭立委林淑芬揭露同一負責人有9家公司登記在同一地址，她批評，食藥署後知後覺、不知不覺「還不去查嗎？」上下游追溯機制需被實際落實，雄檢昨晚約談涉案人。立委王育敏指保欣負責人劉慶士2018年曾與同一登記地址另間珮鈞公司走私蒜頭、蒜頭末，基隆地檢署處分緩起訴。

彰化縣府衛生局長葉彥伯昨指出，國內食品工廠須落實追蹤溯源登載，但長期以來食品進口商進到台灣的商品流向沒有管理制度，加上規模有大有小，包括過期、即期品等問題和銷售管道等未能追蹤，一旦發生問題很難盡快釐清。