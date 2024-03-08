新聞眼／衛福部不是「不必管」就是「管不了」

衛福部長薛瑞元出席立法院衛環委員會備詢前受訪，稱小朋友吃辣習慣不普遍，因此尊重地方政府停用辣椒粉的處理方式。（記者林俊良／攝影）

蘇丹紅流竄全台，已有17縣市學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉，主責的衛福部長薛瑞元竟說小朋友吃辣習慣不普遍，因此尊重地方政府的處理方式，而國人嗜辣，不可能一查到蘇丹紅就全面禁止。按薛的說法，即使蘇丹紅會致癌 ，但衛福部是「小孩子不必管，大人管不了」，有這種部長，難怪有不保證市場乾淨的官員。民眾要問：衛福部還能做什麼？

衛福部食藥署迄今抽驗63批中國大陸違規廠商辣椒粉產品，其中有15批被驗出含致癌物蘇丹紅，比率高達23.8%，令民眾不得不感到憂心。食藥署副署長林金富6日表示仍有5批產品抽驗中，但即使全部完成檢驗，他也不敢打包票市場就完全沒有問題。

林金富的說法就是擺明「食藥署最多就只能做到這裡」，民眾只能自求多福。林金富的直白正如食藥署署長吳秀梅的「無為而治」，難怪連民進黨 立委林淑芬都要砲口對內，直批吳秀梅連業者的登錄都沒做好，談何預警、預判，更對吳秀梅下了「不適任、沒能力、不積極、也不用心」的評語。

行政院長陳建仁的內閣看守氛圍無處不在，衛福部尤其濃烈。吳秀梅、林金富的作為及心態，十足反映看守心態，但往上回溯，外界才恍然大俉，原來衛福部長薛瑞元才是集其大成者，難怪他底下的幹部會上行下效，而蘇丹紅引發的食安風暴只是一張檢測 試紙而已。

蘇丹紅流入全台多項食品，不乏知名品牌，搞得民眾人心惶惶。為防堵使用到問題食品，全台17縣市政府已通令學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉。薛瑞元受訪說他尊重地方政府，所持的理由竟是小朋友吃辣習慣不普遍；更離譜的是，衛福部署被外界詬病動作慢好幾拍，薛瑞元竟搪塞說國人嗜辣常見，不可能一查到蘇丹紅就全面禁止。

薛瑞元的邏輯處處充滿矛盾，如果小朋友吃辣習慣不普遍，就可以尊重地方政府的處理方式，那民進黨執政四縣市未停用辣椒粉及咖哩粉，這些縣市的小朋友難道吃辣無妨？

再者，如果小朋友吃辣習慣不普遍，但嗜辣的民眾可是為數不少，食藥署做不到一查到蘇丹紅就全面禁止，對廣大嗜辣國人的健康又要如何交代？

蘇丹紅無處不在，光是食藥署的抽驗就有近24%產品驗出蘇丹紅，就別談沒有抽驗到的產品；更嚴重的問題是，食藥署即使驗到了，也不能全面禁止，更何況薛瑞元說問題辣椒粉流向還要1個月才查得完，究竟還要多少人吃下蘇丹紅，這波風暴才能落幕？薛瑞元要推卸責任，也請編一套比較順耳託詞吧。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)