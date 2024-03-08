我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

新聞眼／衛福部不是「不必管」就是「管不了」

重磅快評
衛福部長薛瑞元出席立法院衛環委員會備詢前受訪，稱小朋友吃辣習慣不普遍，因此尊重地方政府停用辣椒粉的處理方式。（記者林俊良／攝影）
衛福部長薛瑞元出席立法院衛環委員會備詢前受訪，稱小朋友吃辣習慣不普遍，因此尊重地方政府停用辣椒粉的處理方式。（記者林俊良／攝影）

蘇丹紅流竄全台，已有17縣市學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉，主責的衛福部長薛瑞元竟說小朋友吃辣習慣不普遍，因此尊重地方政府的處理方式，而國人嗜辣，不可能一查到蘇丹紅就全面禁止。按薛的說法，即使蘇丹紅會致癌，但衛福部是「小孩子不必管，大人管不了」，有這種部長，難怪有不保證市場乾淨的官員。民眾要問：衛福部還能做什麼？ 

衛福部食藥署迄今抽驗63批中國大陸違規廠商辣椒粉產品，其中有15批被驗出含致癌物蘇丹紅，比率高達23.8%，令民眾不得不感到憂心。食藥署副署長林金富6日表示仍有5批產品抽驗中，但即使全部完成檢驗，他也不敢打包票市場就完全沒有問題。

林金富的說法就是擺明「食藥署最多就只能做到這裡」，民眾只能自求多福。林金富的直白正如食藥署署長吳秀梅的「無為而治」，難怪連民進黨立委林淑芬都要砲口對內，直批吳秀梅連業者的登錄都沒做好，談何預警、預判，更對吳秀梅下了「不適任、沒能力、不積極、也不用心」的評語。

行政院長陳建仁的內閣看守氛圍無處不在，衛福部尤其濃烈。吳秀梅、林金富的作為及心態，十足反映看守心態，但往上回溯，外界才恍然大俉，原來衛福部長薛瑞元才是集其大成者，難怪他底下的幹部會上行下效，而蘇丹紅引發的食安風暴只是一張檢測試紙而已。 

蘇丹紅流入全台多項食品，不乏知名品牌，搞得民眾人心惶惶。為防堵使用到問題食品，全台17縣市政府已通令學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉。薛瑞元受訪說他尊重地方政府，所持的理由竟是小朋友吃辣習慣不普遍；更離譜的是，衛福部署被外界詬病動作慢好幾拍，薛瑞元竟搪塞說國人嗜辣常見，不可能一查到蘇丹紅就全面禁止。

薛瑞元的邏輯處處充滿矛盾，如果小朋友吃辣習慣不普遍，就可以尊重地方政府的處理方式，那民進黨執政四縣市未停用辣椒粉及咖哩粉，這些縣市的小朋友難道吃辣無妨？  

再者，如果小朋友吃辣習慣不普遍，但嗜辣的民眾可是為數不少，食藥署做不到一查到蘇丹紅就全面禁止，對廣大嗜辣國人的健康又要如何交代？

蘇丹紅無處不在，光是食藥署的抽驗就有近24%產品驗出蘇丹紅，就別談沒有抽驗到的產品；更嚴重的問題是，食藥署即使驗到了，也不能全面禁止，更何況薛瑞元說問題辣椒粉流向還要1個月才查得完，究竟還要多少人吃下蘇丹紅，這波風暴才能落幕？薛瑞元要推卸責任，也請編一套比較順耳託詞吧。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

致癌 民進黨 檢測

上一則

新聞評論／國會裝潢搬張桌子1300 韓國瑜敲山能否震虎

下一則

美眾院外委會主席 將訪台參與賴清德就職典禮

延伸閱讀

蘇丹紅風暴延燒 台16縣市學校午餐禁用辣椒粉

蘇丹紅風暴延燒 台16縣市學校午餐禁用辣椒粉
冷眼集／官方不保證市場沒違規產品 民眾食安自求多福

冷眼集／官方不保證市場沒違規產品 民眾食安自求多福
台掛號費取消上限 醫院可自行調整

台掛號費取消上限 醫院可自行調整
蘇丹紅連環爆 朝野轟稽查慢半拍 點名食藥署長不適任

蘇丹紅連環爆 朝野轟稽查慢半拍 點名食藥署長不適任

熱門新聞

史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

還在YouTube指導練翹臀…台北女科員 竟在市府門口販毒

2024-03-06 12:45
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
圖為2月底福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查照片。資料照／取自《中國海警》官網影片

中國海警船逼近 金門海巡艇不畏噸位差距緊跟

2024-03-02 16:57

超人氣

更多 >
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證