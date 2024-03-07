冷眼集／官方不保證市場沒違規產品 民眾食安自求多福

蘇丹紅風暴擴大，衛福部食藥署表示大陸辣椒粉產品8日前抽驗完成，但不保證此後市場就沒有問題產品。圖為台南市衛生局查察下游廠商使用問題辣椒粉情況。（圖／南市衛生局提供）

工業用「蘇丹紅」色素混入辣椒粉，知名麻辣火鍋及食品中箭落馬，許多消費者聞「辣」色變，衛福部食藥署亡羊補牢，稽查動作已然慢半拍，面對重大食安事件，卻又先打預防針，直言「無法保證沒有另一批違規品項，也不代表後市場（已上市產品）完全沒有違規產品。」兩手一攤的態度，再對比蔡政府夸言的食安成就，實在諷刺。

隨著蘇丹紅食安連環爆，消費者人心惶惶，為了自救，不少餐飲集團索性開始自行送驗，小吃攤紛紛貼出「不含蘇丹紅」等公告，深怕一不小心就被「染紅」。本該為國人食品安全把關的食藥署成為眾矢之的，署長遭自家立委狠批「不適任」，而衛福部長薛瑞元則被立委點名為「待退老兵」，處理「蘇丹紅」食安事件態度消極。

薛瑞元承認本案是系統性疏漏，食藥署則祭出行政罰，對三家違規業者開罰500萬元台幣（約15.9萬美元），勒令其停止作業、販售五日。

只是「食品雲」系統失靈、稽查人力不足，對於如何有效防堵有毒食品流進台灣，卻不見全盤檢討，食藥署官員於記者會上仍是重複說著「停止輸入查驗申請」等行之有年、但毫無成效的邊境查驗措施，被動、且無章法的危機處理，幾乎摧毀了國人對食安信心。

多年來，食藥署把重兵部署於市場端稽查，但這次處理「蘇丹紅」食安危機，卻大言不慚地說，「即使全數查完，也無法保證不會再有致癌 辣椒粉流竄市面」，還將把關重責交給進口業者，希望業者自主送驗，彷彿安全都仰賴業者人品，試問那要政府有何用？看守內閣只求卸責，安全過關的心態，顯露無遺，民眾只能自求多福。