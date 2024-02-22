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國小兄妹課程滿檔 5:50起床、23點唸英文…網炸鍋

台灣新聞組／台北22日電
北市某補習班日前分享班內學生優秀表現，每天僅睡6小時，引發熱議。（取材自臉書）
北市某補習班日前分享班內學生優秀表現，每天僅睡6小時，引發熱議。（取材自臉書）

北市一間美語補習班20日PO出一對分別為四年級和六年級的兄妹學習成果，引起網友瘋傳及討論。文中提到，這對兄妹每日清晨5點50分起床後，一直到晚間11點半都在學習。每天除了正常上學之外，還要上英文、數學、鋼琴等才藝課，皆是輪番照表操課。多數網友不贊同孩子在小學階段就得如此努力，該文也引來醫師留言，籲家長和補習班老師能以孩子成長健康為考量，過早睡眠不足恐引起成長遲緩等疾病。

該美語補習班介紹，班裡的一對優秀的小兄妹「可不是書呆子」，除了學業表現傑出，其他才藝、運動等領域「也有令人豎起大拇指的表現」，文中強調，這對兄妹在學校是「知名的風雲人物」，且英文能力在每年的美國私校基測（IOWA Test of Basic Skills）也是名列前芧，「絕對不輸給美國學校學生」。

該則補習班的宣傳文章也提到，兩人自四歲開始學鋼琴，持續至今，也曾學過兩年的小提琴。哥哥更在二年級時，於奧地利維也納金色大廳中演出，四年級時獲北市鋼琴賽第三名，今年則是第二名。妹妹在二年級市賽時拿到第八名，今年則保持第八名。

補習班並公布兩人日常作息表，兄妹每日清晨5點50分起床，直至晚間11點半都在學習。除了公立學校作息之外，還要上英文、數學、鋼琴等才藝課；而兄妹倆每日往返學校和美語班的通勤時間，就用來完成學校作業和吃飯。

不少網友批評，這樣子還有童年嗎？「才國小就每天睡不到七小時，有夠慘！而且每天晚餐都只能花15-20分鐘在車上吃完，身心靈一定會超級焦慮」、「在車上吃飯真的能好好消化晚餐？ 」

該文引來網友瘋傳，腎臟科醫師王介立也留言表示，兒童和青少年的充足睡眠對身心健康至關重要。美國國家睡眠基金會建議，6至13歲兒童每晚需要9至11小時的睡眠。從兩人的日程看來，「如果他們在晚上11點半完成學習活動，考慮到入睡準備和實際入睡所需的時間，他們可能的睡眠時間不足以滿足健康所需的最低標準。睡眠不足會對孩子的學習能力、記憶力、情緒調節、行為和整體健康產生負面影響」。

有網友質疑家長涉兒虐，截圖通報。衛福部保護司長張秀鴛表示，若收到通報，將請社工訪視，即使認定無不當對待，也會請家長參加親職教育課程，補習班若涉嫌增加孩童壓力，會一併調查。

北市教育局表示，經學校了解兩名學生在校學習正常，家長對孩童有較多期待與規畫，會持續關注。

教育局 公立學校

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