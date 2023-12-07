日月潭拉魯島指環斷 疑玩家破壞

拉魯島外圍草排有如寶石戒指，上周出現斷裂缺口。（圖：聯合報讀者提供）

日月潭 八景之一的拉魯島，保護島體的外圍環形草排，空中俯看猶如一只寶石戒指。但日月潭國家風景區上周接獲通報，草排出現斷裂缺口，不排除是SUP（立式划槳）玩家為了拍照，越界破壞所致。日管處除完成修復，表示今年以來，取締水域遊憩違規已開出12件裁罰單，各開罰1萬元新台幣（約320美元），未來也會加強巡查。

日管處指出，拉魯島的外圈草排，過去是以焊接方式固定，圍繞在拉魯島外，形成一個美麗的圓圈，從上次颱風過後，就陸續派員去實地巡查過，那時拉魯島的草排形狀都很完整，直到最近，在沒有其他的災害狀況，卻接獲舉報草排相連處就突然斷了，不排除遭人破壞。

日管處表示，研判破壞時間應該是在上周三、四左右，不排除是參與SUP水上活動的人，為了更接近拉魯島破壞焊接點，才讓草排下方出現破口。事實上日管處一直都設有警告標示，提醒遊客不要越區，目前已委請廠商修復草排。