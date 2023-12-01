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台408萬人月薪不到4.3萬元 高低薪差距擴大為4.12倍

記者陳素玲、葉卉軒／台北1日電
主計總處公布去年全體員工全年總薪資中位數為台幣51萬8000元，全年平均總薪資69萬3000元。(本報資料照片)
主計總處公布去年全體員工全年總薪資中位數為台幣51萬8000元，全年平均總薪資69萬3000元。(本報資料照片)

主計總處昨日公布2022年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工全年總薪資中位數為51萬8000元(台幣，下同，約1萬6506美元)，平均每月約4萬3000元。總薪資中位數較前一年增加1萬2000元、年增2.37%；平均總薪資69萬3000元、年增3.44%，兩者增幅皆創4年來最高。

不過最高薪10%薪資與最低薪10%薪資差距，擴大為4.12倍，不僅連續2年拉大，還是五年來新高，顯示高薪族與低薪族薪資差距的鴻溝更進一步擴大。

主計總處表示，主要是前兩年產業受疫情衝擊程度不同，內需產業受傷重，但電子業則有科技紅利加持，加薪及獎金多，以致拉大高低薪差距。

統計還顯示，目前全體受僱勞工有817.1萬人，以全年總薪資中位數51萬8000元區分，有408.5萬的受僱者，年薪在這之下，月薪不到4萬3000元。

其中，含較多部分工時員工的行業，全年總薪資中位數多半偏低，教育業(不含小學以上各級學校)36萬元及其他服務業(含美容美髮按摩等) 則是36萬1000元。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，2022年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數增幅能有較高表現，主因是2021年經濟成長率高達6.62%，廠商調薪和獎金發放較多的影響。

以薪資差距來看，最高前10%平均總薪資為126萬1000元，最低10%平均總薪資30萬6000元，差距擴大為4.12倍，也是自2016年起差距縮小後，近7年連續兩年差距擴大。

據主計總處調查，2021年、2022年雖持續調升基本工資，但疫情影響下，部分工時員工比重較高的內需服務業工時及薪資雙呈下降，直到2022年下半年邊境解封開始復甦，但同期間電子終端產品需求暴發，帶動科技紅利現象，如半導體及海運業加獎鉅額獎金，墊高高薪員工薪資水準，因此高低薪差距連續2年拉大，2022年較2021年4.09倍略升。

以各縣市來看，具有科技紅利的新竹市總薪資中位數82萬1000元蟬聯冠軍，且年增6.69%最多。台北市則是重返第2，總薪資中位數70萬1000元、年增2.63%；新竹縣69萬2000元居第3、年增1.08%。

以行業別來看，電力及燃氣供應業全年總薪資中位數108萬8000元，金融及保險業103萬7000元，分居前2名，也是此次調查全年總薪資中位數有破百萬的二大行業。

主計總處表示，主要是前兩年產業受疫情衝擊程度不同，內需產業受傷重，但電子業則有科技紅利加持，加薪及獎金多，以致拉大高低薪差距。

以薪資差距來看，最高前10%平均總薪資為126萬1000元，最低10%平均總薪資30萬6000元，差距擴大為4.12倍，也是自2016年起差距縮小後，近七年連續兩年差距擴大。

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