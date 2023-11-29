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14年最慘 台今年GDP下修至1.42% 明年物價仍會上升

記者陳素玲／台北29日電
出口衰退、投資不如預期，主計總處28日下修今年經濟成長率預測值至1.42%，創14年新低，也是金融海嘯以來最差經濟表現。(記者潘俊宏／攝影)
出口衰退、投資不如預期，主計總處28日下修今年經濟成長率預測值至1.42%，創14年新低，也是金融海嘯以來最差經濟表現。(記者潘俊宏／攝影)

主計總處昨天發布最新經濟預測，由於出口嚴重衰縮，民間投資不振，將今年經濟成長率下修為1.42%，較8月預測1.61%大幅下修0.19百分點，創2010年以來的14年最低，也是金融海嘯之後最低經濟成長。明年經濟成長率則上修為3.35%。

面對今年經濟成長率出現14年來最低，主計長朱澤民先表示與基期有很大關係，後說「我向來都是偏向看長期」；他形容，之前經濟情勢是柳暗花明，當前則是「穩定前進」，明年投資、出口及民間消費都會增加。

主計總處8月預測今年第3、4季經濟成長率分別為2.54%、5.59，全年經濟成長率1.61%；10月底將第3季經濟成長率概估下修為2.32%，第4季維持不變，今年經濟成長率為1.55%。昨天最新預測第3季與概估數2.32%持平，但第4季預測下修為5.22%，全年下修為1.42%。

主計總處指出，全球終端商品需求疲弱，產業鏈持續調整庫存，預測今年全年商品及服務輸出實質成長率衰退3.75%，較8月預測下修2.01個百分點，其中出口貿易衰退9.9%，進口設備衰退16.87%。由於全球經濟不確定性仍高，企業投資計畫趨於審慎，加上基期偏高，今年民間投資實質負成長9.81%。

針對今年經濟成長率，朱澤民說，更新預測雖較8月預估的1.61%下修，但因民間消費較預期增加295億元台幣（約9.5億美元），因此上調全年實質GDP規模，同時上修前年和去年GDP規模，墊高比較基數，導致全年經濟成長率下修至1.42%。

展望明年，主計總處估GDP回升為3.35%，朱澤民表示，明年可望在既有基礎成長，無論是投資、出口及資本形成都是正成長。

主計總處下修今年全年經濟成長率，卻大幅上調今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.46%，較8月預測值上調0.32個百分點，明年CPI年增率也上調為1.64%。朱澤民表示，今年CPI上調主因是8月颱風水災造成蔬菜水果上揚，整體而言通膨壓力趨緩，但預期外食費可能還是會維持高檔，加上服務類價格有其僵固性，因此上調明年CPI年增率。

主計總處8月預測全年CPI年增率2.14%，但由於颱風豪雨造成蔬菜水果價格大漲，9月CPI年增率2.93%，10月更飆上3.05%，是9個月以來新高，物價壓力似乎未減。

明年物價水準長期能否回到1%？朱澤民表示，因為外食維持高檔，主要是工資上升與成本有關係，服務類價格有僵固性，雖然還是會往上，但不會像今年極端氣候影響，且油價這次是以國際油價83.8美元估，趨勢仍是往下走，非油的大宗原物料價格也大致往下，有助減輕CPI上漲壓力。

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