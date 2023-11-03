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走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

中央社／台北3日電
斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）
斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

斯洛伐克知名網紅保林尼日前訪台，發表入住總統府體驗及「台北72小時」短片，3日再度在YouTube發表「台灣十大景點」影片，帶領觀眾走訪日月潭、玉山等景點，並介紹獨特的原住民文化。

在「台灣十大景點」影片中，保林尼（Patrik Paulínyi)以第一人稱視角，深入其境帶領觀眾走訪台灣十大美景，包括台北、台中、清境農場、合歡山、日月潭、阿里山、玉山、台南、太魯閣及墾丁。

影片來源：YouTube

斯洛伐克代表處新聞稿指出，保林尼在旅途中也與民眾互動，深刻感受台灣人民的溫暖與熱情。在成功登頂玉山主峰後，他除了深受璀璨日出及繚繞雲海美景震撼，也與一同登頂的台灣夥伴約定，20年後重遊台灣，在同樣地點相見歡。

此外，保林尼遇到深夜台北捷運停駛，正愁無法回到住處時，熱心民眾主動安排計程車，協助保林尼返回住宿處所，這些舉動都溫暖遠道而來的斯國網紅心扉，也驗證了「台灣最美的風景是人」。

影片來源：YouTube

駐斯洛伐克代表李南陽表示，今年適逢台斯相互設代表處20週年，感謝保林尼在體會台灣友善、自由及豐富的多元文化後，透過社群平台分享台灣經驗，讓台灣的美好被世界細細品味，同時也促進斯國民眾對台灣的了解，歡迎更多斯國友人拜訪台灣。

保林尼曾獲斯洛伐克最佳Instagram獎，也被「富比世」雜誌列為斯國前20名影響者。

他在Youtube發布訪台影片之後，觀看人次已破1萬。他同時也在臉書上傳訪台精華短影片，向斯國民眾介紹台灣之美。

日月潭 富比世 原住民

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