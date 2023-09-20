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台灣失智走失漸增 4年消失近7千人

記者陳雨鑫、李奕昕／台北20日電
空拍機幫忙找人 新北急難救援大隊許祖寧近期開始運用空拍機協尋失智症失蹤人口。(記者黃義書／攝影)
空拍機幫忙找人 新北急難救援大隊許祖寧近期開始運用空拍機協尋失智症失蹤人口。(記者黃義書／攝影)

全台失智症患者突破30萬人，警政署統計，失智者走失人數逐年增加，近4年共接獲6701人失蹤通報，截至上月尚有47人未能尋獲，成為家屬心中永遠的痛。許多親人擔心失智長者發生車禍，或跌倒於溝渠、山區，除了報警，另求助於臉書社團，而民間搜救人員則運用空拍機協尋，可惜一半以上失蹤者已經死亡，只能找到屍體。

失智症患者走失人數上升，警政署108年9月起在失蹤人口系統新增「失智症走失」欄位，統計顯示，109年失智走失人數1544人、110年1616人，111年增至1798人，而今年1至8月則有1259人。

老老照顧 出事才知恐失智

天主教失智老人基金會主任陳俊佑表示，找不到回家之路的失智症患者，多數病情已到中度，如果家屬在長者失智輕度階段就做好準備，就可大幅降低走失風險；只可惜「老老照顧」普遍，夫妻倆都失智，而家人也不知情，在長輩走失時，才意識到恐已失智。

警政署建議家屬申請緊急聯絡卡、愛的手鍊、愛心布標，並陪同失智者捺印指紋、更新身分證照片，以利尋獲時確認身分；走失時儘速報案，提供失智者失蹤當天或近期照片，告知身高、衣著特徵、手機號碼、車牌號碼、經常活動區域等資訊，才能增加尋回機率。

難用常理判斷 迷途更難找

但警方人力資源有限，或失智長者外出時，未攜帶任何可識別物品，以致協尋難度極高，不少家屬尋求民間團體協尋，有些在臉書地方社團張貼訊息，許多里長將此視為重要服務項目，成立「協尋LINE群組」，傳散資料。

被喻為「尋人高手」的義消許祖寧，每年至少接到150到200件失智迷途個案，他說，「尋找失智症患者難度比找登山遇難者、浮屍還要難。」，因為難以用常理判斷失智症患者行走路徑，體力好的失智症患者可能爬進狹窄的防火巷，或躺在雜物堆、野外林間草叢，形跡詭異，以致常被聯想「被魔神仔抓走」。

為了縮短尋獲時間，許祖寧指出，這12年來，以空拍機作為協尋工具，大幅提高成功機率，以前平均花上5、6天找到人，縮短到3天，甚至1天內，但令人難過的是，能夠平安返家的機率不到一半，大部分只能找到屍體。

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