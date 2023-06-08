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被踢出董事會 三立前董娘告胞弟張榮華背信

台灣新聞組／台北8日電
林崑海遺孀張秀說，看到弟弟張榮華不顧親情的種種作為，她心如刀割。(記者王慧瑛／攝影)
林崑海遺孀張秀說，看到弟弟張榮華不顧親情的種種作為，她心如刀割。(記者王慧瑛／攝影)

三立媒體集團前董事長林崑海病逝後，牽動事業版圖接班與布局，遺孀張秀近期怒告胞弟、三立董事長張榮華背信，雙方互控對方曲解林崑海「合」的遺志。林的子女處境像夾心餅乾，家族恩怨情仇宛如8點檔劇情，親友看不下去，沉重喊話說「不要再消費海董了」。

林崑海留下的媒體事業由張榮華握主導權，去年6月張秀發現張榮華私下將22.7億元(台幣，下同，約7386萬美元)資金貸給張榮華擔任董事長的「蘇麗公司」，她請胞弟說明原因並提出貸款資料遭拒，去年向法院提告三立要求交付簿冊勝訴。

上月30日三立股東常會，張秀被踢出董事會，本月五日張秀委請律師對張榮華提告背信，姊弟撕破臉，衝突浮上檯面。

林崑海、張秀、張榮華1983年5月攜手創立三立公司，旗下有三立台灣台、都會台、新聞台、國際台及SET iNEWS等頻道。73歲張秀喪夫後住在高雄三民區豪宅，她說，丈夫去世後，她必須吃安眠藥才能入睡，精神壓力大，看到從小最疼愛的弟弟不顧親情的種種作為，心如刀割，「林崑海地下有知，也會氣憤」。

張秀接受本報獨家專訪時，憶起林崑海在病榻前留下「不能內亂」四字，泣訴對家人提告是心痛的決定，為維護股東權益，守住三立集團，只能大義滅親。

張秀質疑張榮華無端借貸22.7億元給蘇麗公司，又企圖將資本額僅10萬元的子公司增資至50億元，憂心三立資產被掏空，怒告張榮華背信。

三立公司則提3點聲明反駁張秀指控。三立表示，今年5月股東常會，選舉董事及監察人過程合法，由張榮華掌握過半股權，順利取得2席董事席次，並當選董事長；張秀因股權未達當選門檻，故未當選董事。張秀所提「借款」，是經三立電視董事會及股東會決議通過，除提供擔保品，並按期支付利息外，更清楚無誤揭示於財報文件；林崑海因感念張榮華30年來對三立經營成效，臨終前告知兒子林旭信與林義魚，務必要繼續支持張榮華。

但張秀說，借貸要有足額擔保，若坦蕩就把資料拿出來檢驗，她沒質疑股東會合法性，張榮華將她踢出董事會目的是要掩飾不法，心態可議。

與林崑海家族熟識的友人表示，張榮華與林崑海兒子林旭信、林義魚昨聞訊後十分難過與不解，張榮華還告訴友人，他從來沒有做過對不起姊姊張秀的事，但關於公司經營、資產等事務，張秀一直都不願溝通，「比錢更重要的是親情，希望姊弟能好好談」。

林崑海去年逝世，留下的媒體帝國由妻舅張榮華握有主導權。一位與林崑海家族、張榮華熟識的友人表示，林崑海過世前曾跟子女與親信說，「三立如果沒有張榮華，不會有今天如此好的經營成效」，林崑海還特別交代林旭信、林義魚，要與張榮華好好合作學習，了解媒體經營。

林家友人說，張榮華辛苦經營三立，每年都為張秀賺2億多元，上次股東會，張秀也沒有出現，只指派兒子陳斯維大陣仗帶來律師、會計師，董事人選是由股東會投票決定，並不是誰將誰踢出；張秀也要思考，為何林崑海的子女都不挺張秀。

林崑海是民進黨派系湧言會（前身為「海派」）精神領袖，去年逝世後，政壇關注三立挺綠立場是否轉變。知情人士說，張榮華曾多次對內強調，挺台灣、愛台灣絕對不變，也是三立永遠的初心，但張榮華認為三立必須謹守媒體中立，在新聞與政論節目上，不能太過偏頗。此外，張的個性比較溫和，沒有特定政治立場，與林為人海派、鮮明的政治立場有較大差別。

民進黨派系人士則說，林崑海過世後，三立不論政治立場、政論節目、新聞走向，都沒什麼變化，三立的「台性」跟昔日一樣沒有改變，依舊是「喊殺、喊打，敢衝、敢拚」的調性；湧言會的運作，也未如先前外界看衰，反而呈現穩定格局。

另位綠營人士說，張榮華雖不太熱衷政治，但接掌三立後也曾與民進黨各派系接觸、餐敘，只是未如過去林崑海「特別關照」湧言會，而是與綠營各派系保持友善關係；整體而言，三立挺綠營的基本立場沒有太大變化。

股東會 民進黨 貸款

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