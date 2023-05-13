紐時：台積最大隱憂是缺人才 海外設廠、攬才具緊迫性

台積電是許多人的求職首選，但紐時認為台灣出生率驟降、工作操勞，恐動搖領先地位。(本報資料照片)

紐約時報 報導，過去十年，台積電 在打造先進半導體的競賽中遙遙領先英特爾、三星等對手，工程師是其名列全球最具地緣政治重要性企業的關鍵。但如今出生率驟降、工作操勞、相關人才對投入半導體產業興趣缺缺，恐動搖台積電領先地位。

報導採訪一名31歲李姓工程師，任職台積電時，曾因電腦病毒癱瘓機台運作而連上48小時班，5年來夜以繼日待命，到前年底已不堪負荷，甚至害怕電話鈴響。儘管年薪逾新台幣320萬元(約10.3萬美元)在台灣令人稱羨，他仍決定離職。他說，時下台灣年輕人比較不願忍受晶圓廠勞累的工作，相關職位不再像以前那樣光鮮亮麗。

部分軍事戰略家認為，台積電在晶圓代工的主導地位是台灣抵抗北京 侵略的保證，部分原因在於美國必須捍衛自身供應鏈中如此關鍵的一環。

報導指過去10年，台積電員工總數增加近70%，台灣出生率卻腰斬。人工智慧等新興領域的新創公司吸引頂尖工程師之際，台積電徵才必須和谷歌等網路企業、荷蘭艾司摩爾（ASML）等半導體廠競爭，外商勞逸平衡與福利通常較佳。

台積電創辦人張忠謀近期強調台積電的軍事紀律，例如公司半夜會打電話叫醒員工上班。但台積電董事長劉德音近年多次坦言，台灣半導體產業面對的最大挑戰是人才短缺。

台積電為此調整策略，擴大徵才管道並調高碩士學歷底薪；去年9月就延攬畢業生，遠早於每年3月展開的傳統求職季；甚至以線上課程傳授高中生半導體基本知識。

在劉德音、聯發科董事長蔡明介等產業大咖呼籲下，台灣2021年設立4所半導體學院，清大是其中之一。蔡英文總統當年12月出席清華半導體研究學院揭牌典禮時說，台灣在半導體人才培育上「是跟時間在賽跑」。

在台積電，本地徵才缺口使得到海外設廠、培訓員工更具緊迫性。台積電絕大多數晶圓廠設在台灣，有別於多數硬體大廠很早以前就讓研究與生產遍布全球各地。哈佛商學院教授史兆威（Willy Shih）說，台積電多年來得益於最佳員工、協力廠商和技術尖端的工廠形成聚落，但目光需要開始放到台灣以外的地方。