好市多同效期A肝藍莓已賣1.4萬包 高雄開罰要求回收

A肝莓風暴 愈演愈烈，好市多 前天更新公告，召回2月17日至4月30日間賣出的「科克蘭冷凍藍莓」，效期到明年2月24及25日。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，該產品於今年3月前進口，與5月1日檢出A肝病毒的冷凍藍莓同效期，目前銷售1.4萬包，但是否也有A肝病毒，仍待檢驗，好市多已預防性下架。

好市多在高雄有兩間分店，先前因未即時提供銷貨清單已遭高市衛生局依傳染病防治法處30萬元(台幣，下同，約9700美元)罰款，審酌影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，昨依違反食安法裁罰750萬元，並要求好市多全面回收已售出、仍於效期內的「科克蘭冷凍莓果類產品」。

高市衛生局說，目前清查高雄有2400多位會員購買該批次的冷凍綜合莓，高雄尚無確診個案，將持續健康監測。

好市多表示，5月1日邊境攔截的冷凍藍莓與前天公告召回的冷凍藍莓為不同進口時間、但效期皆為至明年2月24日、明年2月25日。前天公告召回的，是今年2月17日至4月30日販售的＃722573科克蘭冷凍藍莓，進口的時間更早，因邊境不合格通知，配合主管機關做出商品自願性召回。

食藥署要求好市多回溯所有「A肝莓」報驗紀錄，但食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬表示，經調查發現，好市多進口貨號與銷售貨號，完全對不起來，前天公告召回的冷凍藍莓，無法確定與5月1日邊境攔截的冷凍藍莓為同貨號或是同批號，僅有效期相同。

消基會名譽理事長謝天仁批評，食藥署4月底於邊境攔截，即使當時未有A肝莓產品流入國內市場，也應該發出警訊，預防性下架，食藥署明顯是把廠商的利益放在民眾健康之前，已處於「失能狀態」。食藥署至今從未公開呼籲「民眾先暫時不要食用冷凍莓果」，還要大家安心購買母親節 蛋糕，身為主管機關，問題非常大。