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黑白集／外交怪對岸 蛋荒問太太 綠官員很會推

黑白集
行政院長陳建仁（中）內閣團隊在立法院進行備詢。(記者葉信菉／攝影)
行政院長陳建仁（中）內閣團隊在立法院進行備詢。(記者葉信菉／攝影)

行政院長陳建仁被立委問到「家裡有沒有買不到蛋的情況」，他答稱家裡「都是太太在做飯」，他不清楚。這個回答，完全不及格。雞蛋從驚驚漲到演成蛋荒，已經鬧了很久，這可是頭等民生大事。陳建仁卻大剌剌拿太太當藉口，可見他根本狀況外。

立委質詢，關注的是民眾四處買不到蛋的問題。行政院長卻當成自家事，拿太太來擋，還說「家裡不是每天吃蛋」。這種心態，恐怕已達到「何不食肉糜」等級了。缺蛋也許不是陳建仁直接負責的業務，但他必須督導農委會解決問題，豈能拿「不知道」搪塞？尤其，蛋荒惡化顯示農委會失能，陳建仁卻稱許陳吉仲「做得很好」；這樣信口謬讚，真的有把民生當一回事嗎？

蔡政府的官員，發明了無數這類「順手藉口」，已到了令人難以置信的地步。外交部長吳釗燮任內斷交七國，每次都推給「中共」打壓。馬政府好好的「外交休兵」被搞成「外交激戰」，既是激戰，下手便不留情。既挑釁又要喊痛，外交豈能不休克？此外，王美花和台電屢屢把停跳電事件推給「禽獸」，以為人民會埋單嗎？

「中共」當然是個好藉口，任何外交挫敗、產品外銷受阻，都能推給對岸打壓。但蛋荒推給「太太」，缺電推給動物，缺水推給老天，那官員都在幹嘛？

中共 雞蛋

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