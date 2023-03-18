海軍敦睦艦抵台中港 參觀人潮爆滿

海軍敦睦支隊17日抵達台中港，吸引大批軍事迷，18日仍開放登艦參觀。(記者林佩均／攝影)

海軍敦睦支隊抵達台中港，許多軍事迷、民眾昨一早排隊登艦，港口旁數十攤特色小吃一字排開，加上國軍精湛演出，現場熱鬧滾滾，台中港旅客服務中心車潮爆滿。今天還有表演及開放登艦，因適逢假日，登艦人潮恐破萬人。

因為疫情 ，敦睦支隊有近4年未在台中港進行敦睦活動，昨天上午，開放磐石、班超與承德軍艦供國人登艦。

一早台中港湧入軍事迷、民眾與學校師生，參訪排隊動線大排長龍，上午10點開放登艦重頭戲，民眾攜家帶眷登艦，拿起手機 、相機不停合影，把握難得機會，貼近欣賞軍艦風采。

小三生陳姓學童興奮說，第一次看到敦睦支隊，相當震撼，一早起床相當值得。

陳姓夫妻清晨從南投摸黑開夜車到台中港，陳先生說，難得疫後敦睦支隊再訪台中港，他與妻子請假來欣賞，好壯觀。

班超軍艦上校艦長白志強表示，敦睦遠航訓練任務除了敦睦邦誼、僑胞，另一重點是訓練官校應屆畢業生，奠定未來軍事素養基礎，並藉艦艇混合編組訓練，提升艦艇遠航與協同作戰能力，完成任務。