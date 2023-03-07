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北市入伍塞車 1750人苦等兵單 浪費青春

記者潘才鉉／台北7日電
有役男等了整整9個月時間，才等到兵單，恐影響生涯規畫。圖為示意圖。(本報資料照片)
有役男等了整整9個月時間，才等到兵單，恐影響生涯規畫。圖為示意圖。(本報資料照片)

疫情舒緩，許多役男準備入伍卻遲遲等不到兵單，呈現「入伍塞車」現象。有人本應去年底當兵卻延至今年2月才入伍，還有人至今還在排，也正因今年上半年又會有約3500名新一批役男準備要入伍，等同新人、舊人全卡一起，目前北市有1750人入伍時間遙遙無期。兵役局回應，役男徵集是由國防部調整，會向中央爭取額外名額。

台北市1名役男蘇先生日前向議員楊植斗陳情，他自去年7月完成兵種抽籤後，就一直苦等兵單卻遲遲等不到，由於他即將出國唸書，必須趕在國外學校開學前服完4個月兵役，讓他相當著急，只好求助議員協助，好不容易今年3月收到入伍通知，卻也已整整等了9個月。

議員張文潔也說，她近來也接到許多役男家長陳情，指孩子遲遲接不到兵單，民代也只能替民眾去瞭解期程，呼籲「蔣萬安剛當上市長，摸索期不能太長」，要讓役男清楚知道期程，避免影響生涯規畫。

前議員羅智強質疑，內政部役建署其實在今年2月7日就意識到國防部的訓練能量不足，也發函建請國防部增加陸軍常備兵役軍事訓練容量，但卻事與願違，台北市役男在2月徵集804人，3月反而只徵了676人，入伍額度不增反減，喊話國防部應該想辦法增加訓練能量，別害役男們苦等兵單、浪費青春。

北市兵役局表示，統計北市今年上半年總共會有約3500個役男要入伍，但國防部1至3月只徵集1750個員額，尚餘一半未入伍，根據國防部服役流程，各縣市每個月的徵集人數與開放梯次，只會在前一個月通知，未能確定接下來的徵集人數。

依照徵兵規則25條規定，去年應屆畢業生若因為生涯規畫，可提出優先入營申請，另在今年上半年想要出境就學、報考研究所的人，則可申請延緩入營。兵役局表示，目前役男的徵集順序已較有彈性，會先徵集申請優先入營者，接著徵集一般役男，最後徵集延緩入營者，按年次與抽籤順序徵集。

至於役男的徵集人數，兵役局坦言，這部分是由國防部調整，目前北市仍有1700多人希望上半年能入伍，但還是要看中央能提供多少員額，北市府會在正常徵集之外，向中央爭取更多名額，至於每個月可以額外爭取到的名額不一定，以今年1至2月為例，額外員額增加20名左右。

國防部 疫情 內政部

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