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蛋價3周2度調漲 再漲3元飆史上新高

台灣新聞組／台北6日電
不僅蛋荒持續，雞蛋批發價今起再漲3元台幣。北市遼寧夜市勝利號蚵仔煎，昨貼出公告指「下周起蚵仔煎可能沒蛋加」，蛋花湯、滷蛋也將停賣。（記者許正宏／攝影）
不僅蛋荒持續，雞蛋批發價今起再漲3元台幣。北市遼寧夜市勝利號蚵仔煎，昨貼出公告指「下周起蚵仔煎可能沒蛋加」，蛋花湯、滷蛋也將停賣。（記者許正宏／攝影）

台灣因缺蛋嚴重，供需持續失衡，蛋價再漲3元(台幣，下同)，飆上歷史新高，這是蛋價三周內第二度調漲。

台北市蛋商業同業公會昨天宣布，基於產銷供需及穩定市場秩序，與養雞協會商議後決定，今起雞蛋批發價從每台斤52元調漲至55元，產地價周四起從每台斤42.5元漲至45.5元。

對於蛋價再創新高，行政院代理發言人羅秉成表示尊重市場機制，為解決短期需求，農委會本月將專案進口500萬顆雞蛋應急，一旦蛋量增加、現在氣溫也回溫，雞蛋供應會稍微回穩。農委會畜牧處副處長江文全說，蛋雞產業團體研議後，決以調漲方式來調整供需，農委會尊重。

民進黨立委陳亭妃表示，農委會要注意人民感受與雞蛋供需量，務必讓人民覺得供應穩定；且蛋價調漲究竟是回歸產地，還是單純蛋價委員會決定，又或被中盤商拿去，農委會應進行了解。

國民黨立委李德維說，蛋價再漲已不是農委會可解決，行政院長陳建仁不能置身事外，應以政院層級介入，若再放任缺蛋持續，恐會引發更嚴重危機。時代力量立委陳椒華則說，蛋價再漲代表「需求大於供給」持續存在，執政黨卻動用網軍一再散布昧於事實的輿論，只是掩耳盜鈴。

北市蛋商業同業公會表示，因雞蛋產量大減、末端銷售量極佳，造成產銷失衡，同業間加碼調蛋頻繁，因而與養雞協會決議反映市況。從養雞協會數據來看，去年底迄今產蛋的母雞數一路往下掉，大約減少400萬隻，春節後又因觀光業及餐飲業逐漸復甦，也讓雞蛋需求量較前兩年大增，其他還包括飼料及原物料大漲，加上天氣劇烈變化等綜合因素，都讓雞蛋供應至今有缺口。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍說，近期幾波冷氣團造成極端冷熱，由於母雞不耐過度冷熱，劇烈變化導致減產，另老母雞產蛋率下降、蛋中雞又未能跟上產蛋序列，也加劇影響雞蛋供給率。

究竟雞蛋缺口有多大？江文全稱目前日產量11.2萬箱，每天約50萬到80萬顆缺口。但中華民國蛋價委員會執行長陳進丁指官方保守估計，每日產量恐不到11萬箱。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨則說，雞蛋缺口因禽流感仍在蔓延，短期內蛋價可能再漲，「目前還未達天花板」，合理反映價格能抑制黑市買賣，讓蛋農認為價差不大，才不會私下賣給加價的店家。

雞蛋 中華民國 觀光

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