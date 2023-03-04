穿飛行夾克被誤認退伍軍人 航太作家王立楨遭嗆可恥

王立楨。(取材自王立楨臉書)

日媒近日持續散播台灣退伍軍人赴陸涉供情報論，曾經在美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）擔任工程師的、知名航空作家的王立楨昨天在臉書 上分享，他穿飛行夾克上捷運 ，可能被誤認為退伍軍人，竟有年輕人莫名嗆他：「你不覺得你很可恥嗎？」

本報系聯合報報導，王立禎昨天在臉書貼文表示，他昨天早上在坐捷運的時候，突然有人「非常莫名其妙」來問他：「你不覺得你很可恥嗎？」

王立禎表示，他一開始以為是一對夫妻在吵架，但轉過頭來一看，原來是一個年輕人在對他在嘶喊。他感到莫名其妙，然後他突然意識到是因為他穿著飛行夾克，被以為是軍人。那個人又對著他喊「國家養了你們一輩子，你竟然把情報賣給中國，你不覺得你很可恥嗎？」

王立禎說，「我看著他，沒有理他，因為這個時候與他爭論，是不會有任何結果的。旁邊的人看著我們兩個人，也沒有說話。」

王立禎表示，這是一個什麼樣的思維？他們是受到了什麼樣的洗腦，不但不尊敬曾經捍衛過他們的軍人反而當眾辱罵。

據台北中國時報報導，王立楨在宅神朱學恒直播時表示，空軍公墓躺1200多人，沒有一個人講過愛台灣，可是他們所做的事情，是用行為表現他們愛中華民國 ，捍衛中華民國，而台灣是中華民國的一部分，所以愛國家，可是一輩子也沒講過「我愛台灣」。

王立楨直言，在警戒室的飛行員，是站在台灣的最前線，他們是最先遇到敵人的。警鈴一響，起飛後就面對敵人。「我問飛行員怕不怕？有可能不回來？」王立楨提到，飛行員回應，「不是可能回不來，是絕對回不來！」飛行員還強調，「一個軍人害怕，全國百姓都很危險！」

日前才在立院爆粗口，痛斥日媒的退輔會主委馮世寬也為王立楨打抱不平，馮世寬說，王穿的飛行夾克有可能是他送的。