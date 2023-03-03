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南部鑿井、減壓供水 陳其邁：已超前部署

台灣新聞組／台北3日電

南部水情面臨30年最嚴峻挑戰，各大水庫蓄水量岌岌可危，經濟部長王美花昨表示，已對南部啟動抗旱措施，用水互相調動支援度過枯旱期，包括鑿抗旱水井，希望到4月底每天增加供水13.6萬噸，讓供水可穩定。高雄3月8日起水情升級為夜間減壓供水「黃燈」，市長陳其邁說，已超前部署，到4月底用水應沒問題。

王美花昨到桃園視察「桃園地區穩定供水計畫及管線汰換工程」時，也針對南部嚴峻的水情表示，已啟動嘉南高屏整體用水調度及節約用水，台南產業用水節約增加10％，另也包括增加新的水井，南部互相調動支援，屏東地下水較多會讓屏東支援到高雄等。

南水局表示，依中央地質調查所公告，擇定高屏溪河段非地下水管制區域，增鑿50口地表下100至150公尺抗旱水井，4月底前預計可增供每日13.6萬噸水源。

南水局指出，去年南部降雨量是近30年最低，相較於前年百年大旱，曾文水庫集水區降雨量少112毫米、高屏溪集水區少416毫米，已辦理27次人工增雨作業。台南已在3月1日轉為減量供水的「橙燈」，3月8日起高雄水情由綠燈轉為夜間減壓供水「黃燈」。

陳其邁說，無論降雨量、高屏溪川流量都創歷史新低，高雄目前每天供水約148萬噸，夜間減壓供水措施單日可節水達8萬噸，有利水資源調節，透過多元取水措施，希望4月底前都能穩定供水。

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