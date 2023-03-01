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兄弟首對決 林書豪賽後動怒：弟弟被小看

記者曾思儒／新北1日電
林書豪（左）、林書緯（右）昨天上演兄弟對決，林書豪運球突破弟弟防守。（記者余承翰／攝影）
林書豪（左）、林書緯（右）昨天上演兄弟對決，林書豪運球突破弟弟防守。（記者余承翰／攝影）

台灣職籃Ｐ聯盟眾所矚目的林書豪、林書緯兄弟對決，昨吸引6800名球迷擠爆新莊體育館，林家兄弟賽前相擁、賽後交換球衣，林書豪談到弟弟還一度哽咽，加上媽媽吳信信穿上特製球衣現場見證，為首度的兄弟碰頭增添不少溫馨畫面。

昨天林家兄弟都先發上陣，第一節首度對位就讓全場球迷發出鼓噪聲。林書豪賽後透露兩人沒說什麼「垃圾話」，他笑說：「我們小時候都說完了，我們今天都有很多情緒，他後面說兩邊小腿抽筋了，只有聊這件事。」

話題性十足的林家兄弟對決，上半場兩隊44戰平，但鋼鐵人第三節僅拿13分，最終由國王以101比88守護主場勝利。林書豪「輸了面子贏了裡子」，他攻下全隊最高23分，還有七籃板、六助攻，但出現六失誤，他也將落敗結果一肩扛起，「我們為什麼輸，最大問題在我身上。」

賽後提到弟弟兩度中斷發言的林書豪也提到，情緒實在太滿，命中率就像「不知怎麼打球」。昨天出賽39分鐘的他三分球六投盡墨，全場19投七中；上半場只拿兩分的林書緯命中率也不漂亮，他上場35分鐘，全場18投四中拿十分，另有十助攻和四抄截。

和家人關係親近的林書豪，賽後罕見動怒，他表示弟弟是十分努力和優秀的球員，但不會為自己發聲，且一直被小看，彷彿助隊奪冠、傳出最多助攻都是理所當然，「我看到有人批評他，我真的接受不了，我會很生氣。」

30歲的林書緯「淡定」許多，他稱哥哥是「全台最佳球員」，對上如此對手，自己就想打得更好，用行動證明價值。

林書豪

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