蛋荒引民怨 郭台銘酸蔡政府：今天「剩蛋」快樂嗎

高蛋價卻仍鬧蛋荒，引發民怨。鴻海創辦人郭台銘 昨在臉書以「今天你『剩蛋快樂』嗎？」為題發文，批評蔡政府祭出凍漲的「價格管制令」，迫使蛋農在不敷成本的情形下打消生產意願，進而使供給量能進一步惡化，形成「向下沉淪」的惡性循環。

郭台銘說，全台鬧蛋荒看不到盡頭，民進黨 只做大內宣希望取得社會諒解，至今沒能找到有效的調控作為。他指政府應對症下藥，並呼籲民進黨政府，人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府。

郭台銘還說，民進黨政府過去最常掛在嘴邊的四個字「超前部署」，但不管針對季節性、市場性，或是禽流感等管控上，不僅沒超前部署，反而處處顯露出在後苦苦追趕的窘境；小老百姓鎮日面對空空如也的貨架，遇長官（指行政院副院長鄭文燦）巡視時，竟出現「蛋滿為患」的面子工程，多諷刺啊。

農委會回應，感謝郭台銘關心台灣雞蛋 產業及消費者權益的建議，農委會尊重雞蛋市場機制，同時也持續加強調度、穩定供蛋，全力協助農民加強養禽場轉型升級，提升生物安全及抗逆境能力，將盡快提出獎勵措施。至於這波蛋荒，農委會解釋，包括飼料成本、禽流感和氣候等綜合因素所致。

陳吉仲深夜則在臉書回應，對消費者未能即時買到雞蛋，表達深深歉意，農委會將全力投入升級蛋雞產業競爭力，全面啟動種雞場、蛋中雞場及蛋雞場設施設備更新，以因應氣候條件的改變對產蛋率的影響，也減少禽流感影響，讓雞蛋產業永續，穩定提供消費者所需。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，「養雞的畜牧業不像iPhone生產線，在無塵的環境之下生產」，會有不可控條件；郭台銘是企業家，尊重郭的說法，「但他有一些事可能不太了解。」