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基隆航港7公會反對四接：硬推損經濟

記者邱瑞杰／基隆8日電
基隆7大港務相關公會理事長7日拜會基隆市長謝國樑（右4），憂心影響基隆港發展，齊聲反對四接。(記者邱瑞杰／攝影)
基隆7大港務相關公會理事長7日拜會基隆市長謝國樑（右4），憂心影響基隆港發展，齊聲反對四接。(記者邱瑞杰／攝影)

基隆7大港務相關公會理事長昨天齊聲反對「四接」案，指基隆港關稅占全台55%，硬推四接會損害國家經濟，衝擊港埠數萬人生計。基隆市長謝國樑說，市府無法承擔航港界受衝擊的後果，希望重提護海公投，並在環評會議表達反對立場。「守護外木山行動小組」近日將開會決定如何重提公投。

民進黨立委蔡適應也認為台電不該讓基隆「滅港」。他說，四接東移方案不能影響基隆港碼頭航運安全是最基本也最重要的前提，台電提出的方案無法說服航運界對於基隆港航運安全的質疑，台電應努力溝通且重新檢討安全性，若四接東移的填海造陸案讓基隆港有「滅港」可能，台電應提出其他替代方案，不能放任「滅港」的航運危險發生。

台灣省船務代理商業同業公會聯合會理事長李健發、基隆市船務代理商業同業公會理事長楊吉利等人連署，昨向謝國樑陳情，提出「基隆港區業者意見書」，尋求市府支持。

楊吉利說，四接開發案不斷修正，一直靠向基隆港，液化天然氣（ＬＮＧ）載運船長度3、4百公尺，對基隆港怎麼可能沒有影響？政府不應為了協和發電廠轉型危及基隆港發展，否則國家經濟也會蒙受損失。

李健發表示，基隆港業者各有幾10年實務經驗，對四接案的看法值得重視；如果因為興建四接，ＬＮＧ船進進出出，影響其他船舶，衝擊相關產業，幾萬名靠港維生的民眾要如何過日子？

謝國樑說，開發四接不能影響基隆港、基隆市經濟命脈，因為與港務相關產業的就業與經濟，對基隆非常重要；市府依然主張，人民有權發起公投表達意見，後續會再跟航港界一起討論，如果發展四接的結果是讓航港界大受影響，意謂著就業也會受衝擊，市府無法承受。

「基隆護海公投」領銜提案人王醒之說，公投主文48個字就是基隆市民要求市府針對填海造地「Say No」（說不），並非反對協和電廠更新改建，明明就是地方事務提案，內政部卻擴權、集權解釋，認定屬於全國性事務；護海公投未來有原案補正、重新提案或提升為全國性公投3條路，「守護外木山行動小組」成員近日將開會決定怎麼走。

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