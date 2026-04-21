我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普延長停火 等伊朗交出提案

多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會

兩湖論壇22日登場…鄭習會後首場官方交流 許淑華：訪團剩40多人

記者賴香珊／南投即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」22日登場，南投縣長許淑華表示，原訪問團逾60人，經...
日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」22日登場，南投縣長許淑華表示，原訪問團逾60人，經陸委會審查核准約40多人，22日展開交流。（民眾提供）

台灣南投日月潭與杭州西湖「兩湖論壇」22日開幕，是國民黨主席鄭麗文赴陸「鄭習會」後首場兩岸官方交流。縣長許淑華說，今年由杭州副市長魯霞光率團，原預計訪問團逾60人，經陸委會審查核准約40多人，22日交流盼開啟更多合作空間。

影片來源：聯合新聞網

兩湖論壇自2009年開辦，每年由南投縣和大陸杭州市輪流舉辦，為兩岸地方政府交流機制；縣長許淑華2023年曾親自率團到杭州參加，2024年由杭州時任副市長胥偉華帶隊來台，去年由副縣長王瑞德代表赴陸，今年輪回南投，22日登場。

由於，22日的「2026日月潭－西湖第十八屆兩湖論壇」是國民黨主席鄭麗文率團赴中國大陸訪問交流，歷經「鄭習會」及陸方宣布對台十大項措施後，在台灣的第一場兩岸官方交流活動，各界關注。

南投縣長許淑華說，今年陸方由杭州市副市長魯霞光率團來台，原預計訪問團人數有60多人，但陸委會有其想法，經審查後核准約40多人；活動延續以往有主論壇及分組論壇，也將帶陸訪團赴文創或青創基地、宗教或觀光勝地等實地參訪。

其中，主論壇以工藝為主軸，針對「南投陶」、「杭州銅雕」等技藝交流；分組論壇涵蓋青年、觀光、文化教育及健康城市進行經驗分享，同時也將就對台十大措施，討論簡化商標註冊、農特產品輸陸等程序及觀光直航，盼開啟更多合作空間。

她也提到，10多年前曾透過論壇開啟杭州市民到南投旅遊方案，成功帶進百萬人次，此次也將把握機會將兩湖論壇作為兩岸對接平台，具體提出對南投縣有實質幫助的需求，讓杭州訪團帶回去研議，期盼能進一步帶動地方觀光及產業經濟。

世報陪您半世紀

國民黨 鄭麗文

上一則

IPAC譴責中國打壓賴清德出訪 台灣共同主席范雲致謝

延伸閱讀

鄭習會10日登場？國台辦：兩岸事宜應由「家裡人」商量

鄭習會10日登場？國台辦：兩岸事宜應由「家裡人」商量
鄭麗文今返台前 北京將宣布10項「對台利多」

鄭麗文今返台前 北京將宣布10項「對台利多」
鄭習會後 陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客赴台自由行

鄭習會後 陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客赴台自由行
鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

熱門新聞

台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海峽，非新聞當事人事物。(美聯社)

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

2026-04-19 23:35
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

挖角台積電工程師 特斯拉在台招聘給薪被指「狀況外」

2026-04-18 02:29
賴清德總統預計22日出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

2026-04-21 05:44
2015年馬習會，前總統馬英九（左）、中國國家主席習近平（右）握手。（本報系資料照）

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 習近平1句話才令他們放心

2026-04-18 09:15
THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟（右二）。圖／本報系資料照片

台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

2026-04-20 15:22
前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35

超人氣

更多 >
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜
居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招

居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可