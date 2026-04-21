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發芽馬鈴薯含龍葵鹼恐致命 學者：食安不應退讓

台灣新聞組／台北21日電
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台美貿易協定大幅放寬美國馬鈴薯輸台標準，引發食安疑慮。圖為大賣場販售的美國馬鈴薯...
台美貿易協定大幅放寬美國馬鈴薯輸台標準，引發食安疑慮。圖為大賣場販售的美國馬鈴薯，與新聞無關。(記者季相儒／攝影)

海關以前發現發芽馬鈴薯會整批退運，台美貿易協定ART規定，發芽馬鈴薯只需剔除發芽部分，就可進行加工使用，由於發芽的馬鈴薯含「龍葵鹼」，中毒嚴重恐致死，學者表示，對食安疑慮政府不應退讓。台中市長盧秀燕昨受訪時也說，食安最重要，不可以妥協，也不可以降低、放寬標準。

本報系聯合報報導，盧秀燕昨天和立法院副院長江啟臣參加東勢生命紀念館啟用典禮，記者問她進口馬鈴薯食安問題，她說大家都知道，這兩天她看到很多的營養師說，也看到很多的農業專家說「馬鈴薯如果發芽會有毒，不能為了這樣子而降低我們的標準」，讓發芽的馬鈴薯同意進口、放寬標準，這是不可以的，她要求政府維護食安。

江啟臣也說，不管是怎麼樣，政府的把關要走在前面，千萬不要讓民眾來擔心他所吃的東西、用的東西。他說從過去至今，他相信所有的民眾，食安議題絕對是大家的一個共識，所以政府要往這方面來做好所有的防範，讓民眾不要去擔心吃的東西問題。

另據台北中國時報報導，逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，此類有食安疑慮的協議無論如何都不應有所退讓，過往怎麼做，未來也應比照辦理，以本次的馬鈴薯為例，若只單顆剔除，如何確保同批其他馬鈴薯無潛在風險？此外，各國有不同檢疫標準，國際貿易本就不該要求各國統一，談判時應互相尊重才合規範。

報導指出，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說明，據統計，成人誤食龍葵鹼含量達每公斤體重2至5毫克，就可能出現急性中毒症狀，每公斤3至6毫克可能致命，孩童中毒劑量可能更低。不過，由於龍葵鹼馬鈴薯有苦味，一般人誤食會吐出來，臨床上嚴重中毒案例相當少見。

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