我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

路州槍案8童喪命 槍手殺死7名骨肉 妻子、女友也受重傷

賴清德將訪非洲 台外長林佳龍：過境美國地點選擇很多 時間會回答

記者周佑政／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台外交部長林佳龍20日接受廣播節目專訪。（取材自POP Radio聯播網 官方Y...
台外交部長林佳龍20日接受廣播節目專訪。（取材自POP Radio聯播網 官方YouTube頻道）

中華民國賴清德總統22日將啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，對於外界關心賴清德何時訪美或過境美國本土，台外交部長林佳龍今天（20日）在廣播節目專訪中表示，過境的時機很重要，過境總要有目的、理由，台灣在美國投資很多，尤其亞利桑納州德州等，所以過境的選擇很多的，他強調，「時間會回答的」。

賴清德首度訪問史瓦帝尼，採取直飛方式，引發外界質疑賴清德是否無法過境美國本土。對此，林佳龍20日上午接受廣播主持人黃暐瀚專訪時表示，「美國都是歡迎的」。總統出訪通常是因為對方國家有總統就職、慶典等，至於過境，總要有一個目的、理由，也要有適合的時機。

林佳龍表示，台灣現在在美國投資很多，包括在亞利桑納州、德州等，所以過境的選擇很多。林佳龍提及，美國現在面對中東戰爭、「川習會」等，相關作為外交部一定會綜合考量；美國歡迎賴清德未來循例過境訪問，台方要有信心，時間點成熟就會對外說明。

至於今年賴清德是否還有出訪計畫，林佳龍說，外交部一年會規畫兩次訪問，原則上分為上半年、下半年，但出訪也涉及國內外情勢，如去年8月台灣面臨很多災害，也涉及總統的行程，會由總統府決定，外交部算是幕僚部會，因此下半年目前還不確定是否出訪。

若過境美國本土可能的地點在哪，林佳龍表示，不管是美西、美東、美南，都會是過境的點。由於台灣的邦交國很多在中南美洲跟加勒比海，地理上都很接近，但過境會有綜合考量，目前並未決定去哪過境，時機點都在持續評估中。

中華民國 德州 亞利桑納州

上一則

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

延伸閱讀

學者：賴清德直飛出訪友邦 避免外交因美中變數陷被動

學者：賴清德直飛出訪友邦 避免外交因美中變數陷被動
賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區
民進黨批鄭麗文訪陸無對等尊嚴 介文汲：美國連過境都不給賴清德

民進黨批鄭麗文訪陸無對等尊嚴 介文汲：美國連過境都不給賴清德
無懼北京 賴清德將出訪 索馬利蘭官網高掛台國旗

無懼北京 賴清德將出訪 索馬利蘭官網高掛台國旗

熱門新聞

前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35
TVBS是否易主還有待官方消息公布。圖／摘自官網

吳安琪在中國旅遊時得知被裁員 傳2大金控出手要搶TVBS

2026-04-12 11:50
中華民國前總統馬英九。（本報資料照片）

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

2026-04-13 22:00
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

挖角台積電工程師 特斯拉在台招聘給薪被指「狀況外」

2026-04-18 02:29
2015年馬習會，前總統馬英九（左）、中國國家主席習近平（右）握手。（本報系資料照）

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 習近平1句話才令他們放心

2026-04-18 09:15
TVBS總經理劉文硯。(TVBS提供)

TVBS裁員人心惶惶…總經理給員工的內部信曝光

2026-04-14 15:23

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火