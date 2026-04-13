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新聞眼／綠視「利多」為毒藥 如同當年批ECFA 兩岸政策陷瓶頸

記者廖士鋒
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中國12日宣布恢復上海福建赴台自由行等十項對台措施。圖為中國南方航空班機抵達桃機...
中國12日宣布恢復上海福建赴台自由行等十項對台措施。圖為中國南方航空班機抵達桃機時經過國旗。(記者黃仲明／攝影)

疫後如何重啟「兩岸健康有序的交流」，一直是民進黨政府聲稱的中國政策重心。坦言之，近年兩岸人員往來規模逐漸回升，也呈現一定成果，不過相比於疫情前仍有雲泥之別，民進黨政府的政策顯已面臨瓶頸。

令人憂慮的是，在兩岸交流停滯不前的困境中，賴政府視中國為「境外敵對勢力」等各種政策，以及中共軍事威嚇、司法手段等各類「打擊台獨」舉措，雙方瀕臨兵凶戰危的邊緣。

值此台海緊繃之際，國民黨主席鄭麗文暌違十年訪中，中共藉機推出緩和台海緊張局勢的十項措施，甚至在訪團都還沒離開時就宣布，凸顯北京仍有很強的意願維繫兩岸的穩定。

2024年賴清德總統就職後，一直高呼「對話取代對抗、交流取代圍堵」，賴清德並喊話可先從重啟觀光與大陸學位生來台就讀開始。不過，外界看到的實情卻是，賴政府上台伊始就高舉「兩國論」，並加諸「賴17條」等許多兩岸交流的限制性政策，官員一提到中國政策，就時時把國家安全視為唯一方針，政府並推動兩岸條例修法，欲以防禦滲透與維護主權為由，大肆擴張行政權，還不斷呼籲中國「用心體會」政府善意。

教育部長鄭英耀禁止台灣的大學與十餘所國際排名甚高的中國高校交流，各種正常的兩岸學術與教育交流，也明的暗的不斷受到教育主管機關的恐嚇威脅。觀光議題上，鷹派官員則堅決要求必須要先經「觀光小兩會」（台旅會、海旅會）協商，兩岸事務高層日前談及陸客議題時還稱，台方只會「賺到垃圾跟疲勞」。

這次鄭麗文在中國訪問，多達300位台商踴躍出席上海的台企聯午宴。有台商就直言，這幾年台商在大陸遇到的問題沒有人幫忙解決，賴政府不但不解決，有時候還給穿小鞋、扣紅帽。

兩岸溝通停擺，受苦的老百姓，其實真的只是需要能解決問題的人而已。府院和陸委會12日的回應又回到「糖衣毒藥」的老調重彈，與當年批判ECFA的論調幾乎如出一轍，但面對兩岸僵局，廟堂高官們還是只能兩手一攤？ 

賴清德 國民黨 民進黨

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