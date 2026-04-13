大屋頂下／鄭習會「和平發展」主旋律

鄭麗文說，她在鄭習會上的談話，不只是說給兩岸聽，也是說給世界聽。

習近平也是如此，說給兩岸聽，也說給世界聽。

鄭習會說給兩岸及世界聽的主題可歸結為四個字：和平發展。

這是鄭習會的主旋律。

鄭習會呈現的主要內容結構略論如下：

一、請注意，此次鄭習會與過去幾次國共峰會相較（馬習會是兩岸各自領導人峰會），呈現出這是國際因素嵌入最深的一次。

這是鄭習會的世局背景。

就中共 言，由於中美在台灣問題上繃緊，中共宣稱「台灣問題是核心利益中的核心」，並屢申「紅線／底線」，宋濤又在接風宴上指民進黨 「勾連外部勢力謀獨挑釁」，凡此皆在強調國際因素。

由於回應國際嵌入因素，鄭習會必然更加凸顯了兩岸自我化解問題的緊迫感與必要性。

就台灣言，正陷於「台灣是否要烏克蘭化」的議論。鄭麗文此行再申，「不作地緣政治的棋子與棄子」，可謂就是「反對台灣烏克蘭化」；她行前且說「台灣沒事，世界沒事」，則在強調兩岸關係雖受國際嵌入的約束，但也有可能成為世界和平的引領因素。

鄭麗文說，兩岸要為全人類種下和平的種子。

從世界觀來看兩岸關係，是鄭習會的特徵。

二、關於兩岸關係，鄭習會確立了「反對台獨／堅持九二共識」為兩岸共同政治基礎，強調其「定海神針」的地位。

鄭麗文此行表達了「民國一一五年／中華民國 ／國父孫中山先生／三民主義／五權憲法／我們中國人／青天白日」等等。中共均予容受。

鄭麗文要表達的應是：中華民國反對台獨，反對台獨就要維持中華民國，堅持九二共識。

過去，在中共面前提中華民國，有點被視為挑釁或對抗的味道；但在現今情勢下，表達中華民國則是反對台獨的明確宣示。

「必須正視中華民國存在的事實」，是鄭習會顯現的默契與共識。

這或許也可佐證，如《大屋頂下》所說：現在正是中共最希望能維持中華民國的時候。

三、美中台關係是炎上的敏感議題。鄭麗文在行前一再強調「中美關係不用二選一，台灣兩個都要」。其潛台詞應是說，民進黨是倚美謀獨，但國民黨與美國交往則是在維持中華民國。鄭麗文坦率公開此種見解，但未對鄭習會構成障礙，可以解釋為中共畢竟理解中華民國及美國的關係與台獨及美國的關係不同。

四、此次中共方面始終未提「一國兩制」，這絕不是說「一國兩制」已經下架，而是收斂。取而代之，「和平發展」一詞則一再提出。可見中共的兩岸操作已有從「目的論」移向「過程論」的趨勢。

五、「一國兩制」淡出，「中華民族」抬升。中共除了一再強調兩岸在中華歷史文化上的血濃於水，宋濤更以極大的篇幅描述孫中山在兩岸的聯結。

站在中華民族的立場上，孫中山代表對現代中國的革命號召，與對未來中國的理想追求。中共應當承認一一五年前中華民國的實體與精神為孫中山所創造，亦為今日在台澎金馬的中華民國所繼承。中共若站在中華民族的立場上認知孫中山為兩岸共同的政治符碼，當然有益於兩岸關係。

六、鄭習會開場白中，雙方的交集在「和平發展」四字。

習近平的主場發言，反覆強調「中華民族」的核心概念。他沒有說「一國兩制」，甚至未說「統一」（此行中，中共東主只有陳吉寧提到「統一」），這當然不是這些概念已經下架，而應視為一種內斂含蓄的氣度。此會既「以和平為基礎／以和平為目標」，就不必徒增議論的因素錯亂了焦點，節外生枝。這種氣度使此會集中了焦點，開拓了「和平發展」空間，應受肯定。

鄭麗文的開場白，已可成為迄今兩岸峰會言論的經典。不卑不亢、不溫不火。

她坦真直面「中華民族偉大復興」、「兩岸命運共同體」等敏感又尖銳的課題。她的思想與態度是：並不把台灣視為這些概念下的被害人、受壓迫者，反而充滿自尊、自信及使命感地將台灣視為參與者、共構者及獲益者。

她說：中華民族的偉大復興是兩岸人民的共同復興。

而且，她不僅主張台灣海峽應當成為「兩岸中國人共同守護和平的象徵」，更進一步，也希望台海方案成為「世界解決衝突的典範」、「為人類文明與繁榮樹立典範」。

當然，這兩篇開場白，不可能像揮一揮仙女棒一樣就此解決兩岸的問題，要解決，尚待此後像堆積木一樣一塊一塊堆加正面因素、挪去不利因素。但是，既以「和平」為前提與目標，必能找出「發展」的方法與路徑。

從兩篇開場白可見，鄭習二人已將兩岸關係提升至「中國文明／人類文明」的高度，此與《大屋頂下》所主張，兩岸關係應「為中華民族創造救贖／為人類文明建立典範」可謂不約而同。

最值得珍惜的是，這是鄭習二人的共同情懷。鄭麗文說得不錯：「這不是我一廂情願。」

以上結構的主題即是「和平發展」，可待雙方繼續踵事增華。努力的方向是：從世界看兩岸，從兩岸看世界。

倡議世界和平，先成就兩岸和平；成就了兩岸和平，更能引領世界和平。

兩岸自己若不能「和平發展」，就會出現易被國際因素操弄挑撥的缺口，以致更加惡化了兩岸關係，那就是一個惡性的閉環，兩岸陷於被動。但倘若兩岸自己能夠「和平發展」，使國際分享其中滋生的和平紅利，則兩岸也會更有「和平發展」動能，並再回饋於世界，那就是一個良性的循環，兩岸取得主動。

兩岸努力維持「和平發展」的主旋律，經由「合理的過程」，必能堆砌出「改善之目的」，也就可能在「為中華民族創造救贖」的同時同步，「為人類文明建立典範」。

這是深遠的民族觀，也是高遠的世界觀。相輔相成，即告合龍。

和平發展，說給兩岸聽，也說給世界聽。

鄭麗文在北京與習近平面對面，但賴清德卻連過境美國本土都槓龜到今天，更別作夢到白宮與川普面對面（賴說過要到白宮）。

鄭麗文認為兩岸問題要兩岸解決，賴清德則有目共睹被美國挾持、勒索、戲弄。

鄭麗文力倡兩岸和平，賴清德則力主為台獨備戰。

賴清德，你的珍珠奶茶呢？