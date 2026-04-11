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重磅快評／當鄭麗文做了賴清德該做的事

聯合報主筆室
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針對鄭習會，賴清德總統（左二）10日在台南表示，不容任何外來勢力武力威脅台海和平...
針對鄭習會，賴清德總統（左二）10日在台南表示，不容任何外來勢力武力威脅台海和平。（記者劉學聖／攝影）

時隔十年，國民黨主席鄭麗文這趟大陸行，不僅在中共總書記習近平面前提了「中華民國」，其主要訴求：要和平、要發展，台灣希望加入國際組織，都獲得習近平正面回應。相較之下，賴清德總統在選舉前曾說要請習近平喝珍珠奶茶，吃蝦仁飯，選上總統後，卻只剩下買武器備戰，並關閉所有和大陸溝通的管道，陸委會、海基會皆形同虛設。兩岸在毫無溝通的情況下更容易擦槍走火，這跟台灣人民要的和平完全背道而馳。

在鄭習會的同時，賴總統10日在台南向鄉親宣講，以近乎自豪的口吻列舉亮眼的經濟成長數據，並重申與民主陣營並肩同行的決心。然而，剖析其論述，不難發現其背後嚴重的戰略誤判與邏輯荒謬。行政院長卓榮泰11日更加碼重批鄭麗文此行是不利己又有損國家的「玩火」行為，賴政府從上到下只會「膝蓋反射式」的抹紅反應，在當前詭譎多變的國際政局下，已愈發難以說服理性的人民。

賴總統強調台灣與美國、日本等民主陣營站在一起，是在尋求和平。然而，觀察台灣最緊密的盟友—美國，其領導人川普的所作所為時，人民不禁要問：這真的是「和平」的選項嗎？川普近期發動美伊戰爭，其激進的對外政策不僅在美國國內引發巨大爭議，甚至對伊朗說出「文明滅絕論」的瘋狂言語。這種充滿暴力暗示與種族仇恨的辭令，連天主教教宗都出面撻伐，認為其跨越了人道與和平的底線。當全球都在憂心區域衝突擴大、生靈塗炭時，賴政府卻毫無保留地向具侵略性的領導者靠攏，將台灣的安危寄託於一個發動戰爭、破壞現狀的政權，這究竟是保障和平，還是將台灣推向戰火的前線？

在經濟領域，賴總統將台灣產業轉向美、日、歐視為「市場自然調整」，並以此作為執政傲人的成績。但現實是，美國發起全球性的關稅戰爭，對包括盟友在內的貿易夥伴進行無差別擠壓。台灣半導體產業之所以大舉赴美投資，與其說是「布局全球」，不如說是迫於華盛頓的政治壓力與貿易脅迫。在美方威懾下，台灣企業失去的是自主性，換來的是高昂的生產成本與地緣政治風險。賴政府將這種「不得不」的無奈包裝成心甘情願的策略轉向，顯然與業界的真實感受存在巨大溫差。

更令人難以苟同的，是賴總統在比較經濟成長率時的刻意與偏頗。他引用台灣去年經濟成長率8.68%、今年預計7.71%，並以此奚落「隔壁」的中國大陸僅有4%至5%的增長。此種比較不僅缺乏專業素養，更是典型的「蘋果比橘子」的荒謬邏輯。

首先，一個高度成熟、量體巨大的經濟體，即使維持4%的增長，其增加的絕對產值也遠超過小型經濟體。其次，台灣去年的高成長主要受益於AI浪潮下半導體出口的短暫爆發，而大陸正處於產業轉型與結構調整的陣痛期。賴總統拿著單一年度、受惠於特定產業波動的數據，貶低一個量體大出數十倍的鄰居，除了滿足政治口水與同溫層的虛榮心外，對解決台灣長期的經濟隱憂毫無助益。

更何況，賴政府預估今年成長率可達7.71%甚至更高，這種樂觀情緒是建立在國際局勢穩定與出口持續強勁的假設上。隨著全球關稅壁壘高築、地緣衝突加劇，台灣經濟的脆弱性正日益顯現。

賴總統的使命是為台灣發展經濟與守護和平，但「和平」不能建立在對戰爭狂人的盲從上，「經濟」也不能建立在對產業的脅迫與數據的偏見上。若政府繼續選擇無視美國單邊主義對全球秩序的破壞，用偏狹的數據比較來麻醉民眾，再多的宣講恐掩蓋不了戰略失衡的危機。人民需要的是一個能清醒應對國際風險、平衡強權壓力的政府，而非在強權博弈中隨波逐流的棋子。賴總統乃至整個執政團隊該想想，充滿邏輯漏洞的論述真能說服人民嗎？

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