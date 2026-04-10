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管碧玲公布海面態勢圖 藍告洩密 批「不是笨就是壞」

記者劉懿萱李人岳／台北10日電
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海洋委員會主委管碧玲。（本報資料照片）
海洋委員會主委管碧玲。（本報資料照片）

海委會主委管碧玲公布海面態勢圖，稱共軍機艦持續擾台。國民黨立委馬文君昨天說，這不是不小心，是刻意洩密，質疑管碧玲的行為，等同將海軍監控能力，部署節奏，及掌握各項軍情，底牌攤在解放軍前。

本報系聯合報報導，馬文君指出，管碧玲在臉書發文，公開海軍監控周邊海域的海面態勢圖，清楚標示4月6日台灣海域周邊的解放軍船艦位置，以戲謔口吻諷刺即將訪問中國大陸的國民黨主席鄭麗文，將成為籠中馴兔。

馬文君說，民進黨政府先前在各項軍購、國防議題，時不時抹紅她，將各種洩密大帽子扣在她頭上，近日又爆出檢調重辦國民黨立委徐巧芯先前被告發的洩密案。民進黨過去動輒指控在野黨洩密、危害國安，從屢屢爆發的共諜案，層級從總統府、國安會、外交部，再到民進黨中央，沒看到賴政府有具體檢討作為。

馬文君表示，海委會主委在社群公開海面態勢圖，洩漏海事機密，作為政治操作，批評在野黨談資素材，這不是不小心，是刻意洩密。至今仍看不到行政院、國防部有任何處置與說法，是不是對國防，對國安完全不在意。管碧玲這樣的行為，是不是等同將海軍監控能力，部署節奏，及他們所掌握的各項軍情，底牌攤在解放軍前。如果政府連最基本的機密管理都做不到，如何讓國軍在第一線安心備戰。

管碧玲在個人臉書公布共軍船艦在台海周圍布署的資訊，引發是否洩密爭議。國防部長顧立雄昨天表示，海委會已經有說明這是去機密化的示意圖，國防部在面對中共針對性軍演時也有類似做法。另一方面，中共宣布在黃海北部進行實彈射擊，顧立雄表示，我方都有掌握。

台北中國時報報導，國民黨台北市、新北市議員擬參選人楊智伃、鄧凱勛9日赴台北地檢署告發管碧玲涉嫌觸犯《刑法》洩漏國防祕密、洩密等罪。

楊智伃表示，管碧玲為攻擊在野黨主席，不惜將具有國安機敏性的「海面態勢圖」公布在網路上，等同於洩漏我國國防偵蒐能力，該圖不僅有標示偵蒐到的共軍位置、共軍的架次、機號，當陸方知道我方偵蒐能力、地點、位置時，會讓陸方反向得知我國偵蒐的盲區，將成為台灣國防的破口。

鄧凱勛則大酸管碧玲「不是笨、就是壞」。他說，管若不是笨，怎麼可能把國安機敏性的「海面態勢圖」放在自己的社群媒體。如果管是壞，更糟糕，她可以把這種具有國安機敏資料拿來對抗、打壓在野黨，真是壞透了。

國民黨台北、新北市議員參選人楊智伃 、鄧凱勛，9日至台北地檢署告發管碧玲涉刑法洩...
國民黨台北、新北市議員參選人楊智伃 、鄧凱勛，9日至台北地檢署告發管碧玲涉刑法洩漏國防秘密、洩密罪，批管碧玲用海面態勢圖攻擊在野黨「不是笨就是壞」。（記者蕭雅娟／攝影）

中共 民進黨 國防部

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