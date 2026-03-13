我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

編譯季晶晶／綜合外電
亞洲盟友憂心伊朗戰事拖長，美軍可能抽調武器與防空系統赴中東，削弱印太地區戰備。圖為薩德系統發射裝置。（美聯社）
亞洲盟友憂心伊朗戰事拖長，美軍可能抽調武器與防空系統赴中東，削弱印太地區戰備。圖為薩德系統發射裝置。（美聯社）

美軍把重心轉往中東，亞洲盟友開始擔心台海安全是否被削弱。2010年美國曾把唯一常駐亞洲的航空母艦調往支援阿富汗戰事，當時區域盟友並不擔心中國或北韓會趁機行動。但如今情勢不同。

現任與前任的亞洲國防官員愈來愈擔心，伊朗戰事若拖長，美國可能逐步把更多武器與軍力轉往中東，而即使戰事很快結束，已消耗的彈藥庫存可能需要多年才能補回，讓台灣等地面臨更大脆弱性。

南韓總統李在明本周在內閣會議上證實，美國可能需要把防空資產調往中東。有報導指出，多套薩德（THAAD）發射裝置正移出南部基地。李在明淡化風險，但坦言他反對川普政府的決定，只不過「無法將自身立場強加於美國」。

過去20年中國軍力迅速擴張，加上北韓發展先進飛彈，使東亞安全形勢更趨嚴峻。美國目前已把約三分之一海軍水面艦隊部署在中東，大量空中加油機與補給艦也集中在伊朗附近。五角大廈官員表示，美國仍在兼顧全球責任，確保在印太地區具備嚇阻能力。

目前沒有跡象顯示中國打算趁機升高對台壓力。但伊朗戰爭仍讓台北部分人士感到不安。立法院外交及國防委員會召委陳冠廷認為，美國的軍事資產不可能同時部署在兩個地方，把主要軍力放在亞洲、面對主要競爭對手中國，才更符合華府利益。

南洋理工大學助理教授James Char表示，在川普第二任期下，美軍再次被中東牽制，但只要台海現狀沒有改變，北京就不太可能採取行動。

美國國防部政策次長Elbridge Colby上周在參議院聽證會表示，美國高層正專注於與印太盟友與夥伴保持緊密協調。他說，美國高度專注日本、菲律賓與台灣構成的第一島鏈。在對伊朗發動攻擊後，他打出的第一通電話就是給菲律賓防長。

前日本防衛省官員Hirohito Ogi指出，如果像駐日本的核動力航母「喬治華盛頓號」（USS George Washington）這類資產被調往中東，將對印太地區戰備造成問題。不過，這種情況不太可能發生。真正隱憂在於愛國者攔截飛彈等武器的消耗。這類飛彈生產周期長，一旦大量使用，可能需要多年才能補回庫存，會對印太戰備造成實質影響，包括台灣防衛。

研究機構Payne Institute估計，伊朗戰爭爆發後的前36小時，美國防空系統已使用超過300枚愛國者與其他攔截飛彈，波灣國家又發射約280枚。飛彈庫存細節未公開，但洛克希德馬丁每年大約只生產620枚愛國者飛彈。

前美國海軍陸戰隊上校Grant Newsham表示，這曝露出美軍採取「即時供應」軍備模式的問題。當初的假設是再也不會打大型戰爭，更不會同時面對兩場衝突。Ford指出，亞洲國家必須重新思考，如何在危機時強化自身防衛能力，而不完全依賴美國。

李在明

