美祭301調查 政院：相信能充分反應台美ART談判成果

記者黃婉婷／台北13日電
美國將根據貿易法第301條款，針對台灣在內十幾個主要經濟體疑似產能過剩的問題展開調查。（路透）
美國將根據貿易法第301條款，針對台灣在內十幾個主要經濟體疑似產能過剩的問題展開調查。（路透）

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。行政院指出，美方事前已先行知會，台方早有掌握，並與美方密切聯繫，而台美已完成對等貿易協定（ART）簽署，對相關議題已有共識，相信調查能充分反應談判成果，確保台灣相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間11日宣布依《1974年貿易法》第301條款，對中國、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。

行政院發言人李慧芝表示，一如政府所持續掌握，這是繼122條款暫時性關稅措施之後，美方因應最高法院判決重建制度性關稅措施的替代性法律途徑，台方談判團隊已持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯繫，以做最好的因應。

李慧芝指出，由於台美雙方已完成對等貿易協定（ART）的簽署，而ART內容對301條款可能納入調查的多項議題已有共識，台方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前ART的談判成果，確保台灣簽署ART所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

美國宣布將依301條款對包括台灣在內的多個貿易夥伴展開調查，按照經驗，301條款從啟動調查到最終公布結果，通常至少需要半年以上的時間，學者認為，這半年之內，全球是否出現其他變化，具有高度不確定性，建議政府在未來的談判過程中，應爭取確保相關條件不低於既有協議內容。

中華經濟研究院區域發展中心主任劉大年表示，過去一提到美國的「301條款」，各國往往聞之色變，美國可藉此指控貿易夥伴侵害其權益，並要求對方進行調整，否則就採取報復措施，最典型的例子就是2017年美國對中國展開301調查，並在2018年開始對中國商品加徵關稅，最終引發中美貿易戰。

中央大學經濟系教授吳大任指出，川普祭出301條款主要是為彌補先前對等關稅遭法院判定違憲後的政策空缺，他認為，政府未來在談判過程中應爭取確保相關條件不低於既有協議內容。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，台灣對美貿易順差去年約1500億美元，已觸動美方關注。其中先進製程仍是供不應求的買方市場，加上台廠正積極赴美設廠，短期內仍有屏障；但成熟製程在全球擴產與稼動率回升下，較易被定性為「結構性產能過剩」，一旦調查認定存在補貼或傾銷行為，美可能祭出懲罰性關稅，對台廠成本優勢與供應鏈布局造成衝擊。

歐盟

