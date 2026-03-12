解放軍機13天幾未近台 軍艦活動不減

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
紀錄顯示，解放軍戰機最近明顯減少飛近台灣的次數。圖為解放軍在去年9月閱兵展示的空中預警機(中)及戰鬥機。(新華社)
紐約時報資深記者儲百亮(Chris Buckley)11日從台北發稿的報導指出，中國多年來幾乎每天都派軍機在台灣附近飛行，但過去13天裡有12天沒有解放軍飛機接近台灣的紀錄。專門彙整台灣國防部訊息的網站平台PLATracker創辦人路易斯(Ben Lewis)說，這個狀況跟原本的既定行為模式形成明顯反差，「我們看到從2021年以來最長的空白期」。

2021年曾有大約3周時間由於熱帶氣旋在台灣周邊盤旋，期間只有5個架次的解放軍飛機出現。去年台灣平均每天記錄到大約10架次的解放軍飛機出現，某些日子則有數十架次。

台北國防部長顧立雄上周對媒體表示，不要解讀為中國減少對台灣的軍事威脅。

報導指出，值得注意的是，中國海軍並沒有減少活動。

「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國實力計畫(China Power Project)副主任賀博然(Brian Hart)說，並未看到台灣周邊通報的解放軍艦艇數量有類似幅度的減少，「減少的似乎僅限於空中活動」。他表示，從時機與多種潛在因素來看，很難判斷為何此時會出現如此狀況。

某些專家認為，「川習會」4月初在北京登場之前，中國領導人習近平可能透過減少軍機接近台灣，彰顯「挑起台海關係緊張是台灣而不是中國」的論述。

受到台灣政府資助的「國防安全研究院」(National Defense and Security Research)副執行長歐錫富(Ou Hsi-fu)表示：「我覺得習近平不想讓川普覺得北京正在添麻煩。」他說，北京希望「川習會」順利進行。

美國智庫「國家亞洲研究局」(National Bureau of Asian Research)非常駐研究員湯廣正(K. Tristan Tang)指出，另一個可能因素是中國空軍純粹只是改變常規訓練。他說，比較最近幾天與去年沒有解軍飛機接近的數據，會看到這種狀況已延續半年多，差別則在於數量減少如今變得明顯。

