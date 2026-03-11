我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／義大利9：1淘汰墨登分組一 把美國帶進8強

不超過3美元 麥當勞擬4月推新折扣

中研院民調：台灣民眾普遍不認美國是講信用國家

記者陳熙文／華盛頓報導
台灣中研院歐美所11日公布最新民調指出，有34.3%的受訪者傾向同意美國是有信用的國家，不過有57.4%的受訪者傾向不同意，雖較去年民調的59.6%微幅下滑，但今年有22.4％的受訪者表達非常不同意美國是講信用的國家。(本報資料照片)
台灣中研院歐美所11日公布最新民調指出，有34.3%的受訪者傾向同意美國是有信用的國家，不過有57.4%的受訪者傾向不同意，雖較去年民調的59.6%微幅下滑，但今年有22.4％的受訪者表達非常不同意美國是講信用的國家。(本報資料照片)

台灣中研院歐美所11日公布最新民調指出，有22.4%的受訪者「非常不同意」美國是講信用的國家，這個數據略高於去年民調結果；另外，有54.5％的受訪者傾向不相信美國的安全承諾。

中研院歐美所11日公布「美國肖像」計畫的最新民調，數名計畫學者於11日上午與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉行線上記者會對民調結果做說明。

根據民調結果，有34.3%的受訪者傾向同意美國是有信用的國家，其中26.7%的受訪者表示有些同意、有7.6%的受訪者表示非常同意，不過有57.4%的受訪者傾向不同意，雖較去年民調的59.6%微幅下滑，但今年有22.4％的受訪者表達非常不同意美國是講信用的國家，這個數字明顯高於去年的15.8%。

此外，對於美國的安全承諾，有過半的受訪者傾向不相信，其中有32.3%的受訪者表示不太相信、有22.2%的受訪者表示非常不相信。

中研院政治所研究員吳文欽指出，2021年，約有45%的受訪者表示同意或非常同意美國是講信用的國家，不過這個數字自2021年後持續下滑，雖然2024年略有回升，但之後再次下滑。

吳文欽說，從最新的數據中可以看到，現在只有34%的受訪者認為美國是講信用的國家，吳文欽稱這是疑美論的實證依據，代表有超過60%的台灣民眾認為美國未必是有信用的國家。

至於中國是不是講信用的國家？有76.3%的受訪者傾向不同意，僅有17%的受訪者傾向同意；不過這個數據較去年稍為緩和，去年有82.4的受訪者傾向不同意、有11.7%的受訪者傾向同意。

對於中國會不會以武力攻打台灣，受訪者呈現一半一半的態度，有46.4%的受訪者傾向相信中國會動武，有46.1%的受訪者傾向不相信中國會動武。

「美國肖像」計畫旨在透過調查呈現國人對美國、中國的信任度，本調查預計十年，持續追蹤國人對於美、中的信任度，並對於重大政策例如美國軍售，台美協議等對國人進行支持度調查。

本調查以設籍在台灣且年滿20歲成年人為調查對象，以電話訪問方式進行獨立樣本訪問，訪問期間為今年1月20日至1月26日，共有1206個有效樣本，以95%的信心水準，抽樣誤差為正負2.82%。

世報陪您半世紀

民調

上一則

擠下廣達林百里 郭台銘重登台灣首富

下一則

台灣球迷成田機場失控 網酸：謝謝讓世界看見台灣

延伸閱讀

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成
「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來

「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來
最新民調：紐約州長選戰 霍楚、布萊克曼差距縮小

最新民調：紐約州長選戰 霍楚、布萊克曼差距縮小
民調：生活品質下滑 1/3紐約人打算5年內離開紐約州

民調：生活品質下滑 1/3紐約人打算5年內離開紐約州

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47
由於伊朗遭受美以空襲，衝突升級導致空域關閉，各國航班紛紛取消，數以萬計民眾受困機場。圖為3日首架來自中東的阿聯酋航空客機3日降落德國法蘭克福，旅客表情如釋重負。歐新社

3天逃離中東戰火 台灣遊客：慎選旅行社比政府可靠

2026-03-06 15:13

超人氣

更多 >
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
最大程度符合這8項條件 退休不拮据

最大程度符合這8項條件 退休不拮据