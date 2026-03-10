我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

華郵：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

盧秀燕訪美層級大升級？ 國民黨：去了就知道

記者鄭媁／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為世界棒球經典賽6日上演台日大戰，台中市政府在廣場舉行直播派對，市長盧秀燕（右）前往台中市政府廣場與民眾一同應援。(記者黃仲裕／攝影)
圖為世界棒球經典賽6日上演台日大戰，台中市政府在廣場舉行直播派對，市長盧秀燕（右）前往台中市政府廣場與民眾一同應援。(記者黃仲裕／攝影)

台中市長盧秀燕明將啟程訪美，傳將定調為「超越城市外交」層級，提升至「為國家出訪」的高度。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，盧秀燕是台灣政壇有相當的份量在，美國在政情研判上，當然會非常歡迎台灣政治明星到美國跟官方、政商學界充分交流，相信會有妥適安排。國民黨主席鄭麗文已指示黨駐美代表盡全力提供完整必要協助，實際的安排「去了就知道」。

國民黨日前拍板「3800億元+N」軍購條例版本，立法院會已付委審查。有學者分析，美國國會對國民黨軍購的提案可能不會太高興，讓美方知道在野陣營真實的想法，是盧秀燕可以做的。

尹乃菁今接受「千秋萬事」廣播專訪表示，民進黨長期以來花費很多資源在美國智庫，時常對於藍營言論斷章取義，給美國錯誤的印象。國民黨即使在執政時期，也並非對美方開出的價碼照單全收，據理力爭、言之有理，美國才會看得起，不是像賴政府對關稅談判、國防預算都是屈從、照單全收的態度。

她重申，國民黨提出「3800億＋N」軍購版本有理有據，是站在捍衛有效合理軍購預算的立場；反觀政院版1.25兆元僅有兩張Ａ4紙，缺乏細目，空白授權要怎麼審？

尹乃菁說，國防部中將曾說，過去編列軍購預算，與美國國會批准的項目時常有落差，造成預算執行落差；大家一直把金額陷在「3800億」，而忘了「＋Ｎ」這塊，國民黨講得很清楚，只要美國有明確發價單後，當然會從速編列條例過關。

國民黨文傳會副主委尹乃菁今接受「千秋萬事」廣播專訪。(中廣新聞網提供)
國民黨文傳會副主委尹乃菁今接受「千秋萬事」廣播專訪。(中廣新聞網提供)

世報陪您半世紀

國民黨 盧秀燕 鄭麗文

上一則

答覆包機事件舌戰藍委 卓榮泰：開銷自付都有單據 僅中共跟你們在生氣

下一則

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

延伸閱讀

盧秀燕訪美 藍稱再向上企圖心、綠批無實權

盧秀燕訪美 藍稱再向上企圖心、綠批無實權
與鄭麗文路線不同？盧秀燕先訪美：大家意見多元、但可以溝通

與鄭麗文路線不同？盧秀燕先訪美：大家意見多元、但可以溝通
盧秀燕訪美化解疑美論？近盧人士揭此行背後暗藏訊號

盧秀燕訪美化解疑美論？近盧人士揭此行背後暗藏訊號
國民黨軍購特別條例拍板 白：各版本付委從嚴實質審查

國民黨軍購特別條例拍板 白：各版本付委從嚴實質審查

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」