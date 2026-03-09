我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

指卓榮泰快閃東京為外交突破 管碧玲：一定有會見日政要

台灣新聞組／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
海委會主委管碧玲臉書發文表示，卓榮泰東京看球賽「一定有會見日本政要」，是外交關係上的重大突破。（本報資料照片）
海委會主委管碧玲臉書發文表示，卓榮泰東京看球賽「一定有會見日本政要」，是外交關係上的重大突破。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，遭在野抨擊，執政黨陣營則視為外交成就。海委會主委管碧玲8日於臉書發文表示，「此行一定有會見日本政要」，是外交關係上的重大突破。

管碧玲說，從台灣處境而言，卓榮泰以「為球隊加油打氣」為名，現身東京巨蛋，此行一定有會見日本政要，本質即為公務行程。她說，消息曝光後，為顧及日本政府面對中日關係，基於善意，低調說明是「私人行程，當天來回」，就是對日本的善意，也是外交處境下的「官方說法」。

管碧玲表示，她參加外交工作時也是如此，如果對方是行政部門，台方往往就是「行動直接，言語迂迴」，有時甚至必須公開否認。她強調，「明眼人都知道，受中國的壓迫使然，卓院長看球賽，本質是外交突破，口頭必須說是私人行程，這並不難懂，院長自費其實是對台灣複雜政局的體察，是院長的承擔！」

政治大學外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博指出，高市早苗為因應國際變局取消前往觀賽，南韓總理金民錫也沒有到東京看棒球賽；真要講外交，前副總統連戰於任內赴冰島與總理奧德森會晤，以及在行政院長任內赴新加坡與時任總理吳作棟會談，這些才是貨真價實的「外交突破（外交成果）」，因此要看卓榮泰此行除了當比賽觀眾還做了什麼，值不值得搭專機飛過去？

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥分析，卓榮泰可去日本有兩個觀察點：第一，這是高市內閣對中國大陸高姿態下的產物，否則過去幾乎沒有案例；第二，中國大陸對日本「台灣有事」的言論也表達強烈不滿，因此這是中日關係不佳下的例外做法，相信日本也有事前評估。他認為，此行對執政黨有大內宣加分，但對台灣的國際處境不會加分，甚至是冒險，至於是否會減分、減多少，則待後續關注。

世報陪您半世紀

日本 卓榮泰

上一則

「扶君計畫」已成派系共識…鄭麗君選北市長 只剩說服先生

下一則

台美混血好手扮功臣 費爾柴德經典賽連2場開轟

延伸閱讀

卓榮泰快閃東京 學者：高市早苗叫板北京 台未必划算

卓榮泰快閃東京 學者：高市早苗叫板北京 台未必划算
卓榮泰稱自費包機赴日本 在野：傾家蕩產看棒球？

卓榮泰稱自費包機赴日本 在野：傾家蕩產看棒球？
赴東京巨蛋看WBC賽事 卓榮泰：休假自費為台灣加油

赴東京巨蛋看WBC賽事 卓榮泰：休假自費為台灣加油
王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整