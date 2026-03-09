指卓榮泰快閃東京為外交突破 管碧玲：一定有會見日政要

海委會主委管碧玲臉書發文表示，卓榮泰東京看球賽「一定有會見日本政要」，是外交關係上的重大突破。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰 包機赴日看世界棒球經典賽，遭在野抨擊，執政黨陣營則視為外交成就。海委會主委管碧玲8日於臉書發文表示，「此行一定有會見日本 政要」，是外交關係上的重大突破。

管碧玲說，從台灣處境而言，卓榮泰以「為球隊加油打氣」為名，現身東京巨蛋，此行一定有會見日本政要，本質即為公務行程。她說，消息曝光後，為顧及日本政府面對中日關係，基於善意，低調說明是「私人行程，當天來回」，就是對日本的善意，也是外交處境下的「官方說法」。

管碧玲表示，她參加外交工作時也是如此，如果對方是行政部門，台方往往就是「行動直接，言語迂迴」，有時甚至必須公開否認。她強調，「明眼人都知道，受中國的壓迫使然，卓院長看球賽，本質是外交突破，口頭必須說是私人行程，這並不難懂，院長自費其實是對台灣複雜政局的體察，是院長的承擔！」

政治大學外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博指出，高市早苗為因應國際變局取消前往觀賽，南韓總理金民錫也沒有到東京看棒球賽；真要講外交，前副總統連戰於任內赴冰島與總理奧德森會晤，以及在行政院長任內赴新加坡與時任總理吳作棟會談，這些才是貨真價實的「外交突破（外交成果）」，因此要看卓榮泰此行除了當比賽觀眾還做了什麼，值不值得搭專機飛過去？

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥分析，卓榮泰可去日本有兩個觀察點：第一，這是高市內閣對中國大陸高姿態下的產物，否則過去幾乎沒有案例；第二，中國大陸對日本「台灣有事」的言論也表達強烈不滿，因此這是中日關係不佳下的例外做法，相信日本也有事前評估。他認為，此行對執政黨有大內宣加分，但對台灣的國際處境不會加分，甚至是冒險，至於是否會減分、減多少，則待後續關注。