我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

卓榮泰快閃東京 學者：高市叫板北京 台未必划算

台灣新聞組／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰（中）7日包機快閃東京返台，8日前往台北車站出席公播活動，為參加世界棒球經典賽的中華隊加油。(記者曾原信／攝影)
行政院長卓榮泰（中）7日包機快閃東京返台，8日前往台北車站出席公播活動，為參加世界棒球經典賽的中華隊加油。(記者曾原信／攝影)

行政院長卓榮泰前往日本看經典賽，替中華隊加油，這在外交上有一定的意義。學者認為，日相高市早苗憑藉高民意支持度，打破傳統官僚的顧慮與惰性，顯示她不在乎北京態度，甚至有向北京叫板意味，但此舉若引發解放軍在兩岸展開軍演，對台灣來說未必划算。

本報系聯合報報導，卓榮泰是7日上午抵達日本，並且在駐日代表李逸洋和運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀看中華隊與捷克的比賽。由於卓榮泰具有行政院長的身分，台灣官員要踏上日本，通常會與日本外務省協調與溝通。因此，卓榮泰的日本行，可以說獲得日本政府的默許。但到底能否視為外交突破，或是會帶來其他負作用，恐怕都還得經過一段時間的觀察。由於台日中在第一時間都低調因應，更說明此行的高度敏感性。

在外交層面上，這種「棒球外交」是寄望於體育賽事展現台日互動默契，更可能是在台日沒有正式邦交情況下，用來測試官方高層往來的可能性和方式。日本政府沒有在第一時間回應，也未發表任何正式立場或聲明。然而，日官方的沉默，不證實、不否認其實就是一種態度。

因為中日之間目前正處於緊張關係，日本高市早苗的「台灣有事」論述，中方仍持續抗議中，若又是在台灣問題上出現紛爭，勢必又會引發風波。但中方的反彈早可預期，日方仍選擇讓卓揆赴日，恐怕有其他考量，刻意去挑戰中方的底線。

台北中國時報報導，成大政治系教授王宏仁指出，日本傳統官僚體系很保守，這次絕非傳統官僚能做的決策，高市當選首相後，台方首次有行政院長赴日，雖非官方接觸，但卻是雙方政府間的巧妙配合；顯示高市希望藉由高民意，打破傳統官僚的惰性與顧慮，代表高市不在意北京態度。

據報導，淡大外交與國關助理教授陳奕帆認為，顯示日本允許台方高層以私人行程一日來回訪日，再加上是體育外交，較難引發外界質疑。高市政府持續放行此類安排，顯示台日非官方關係穩健，同時也有藉卓揆訪日向北京叫板、穩住自民黨支持度的意味。不過陳奕帆指出，大陸過往對台灣官員出訪外國向來相當忌憚，近期難得連續一周未見解放軍機擾台，卓揆訪日可能讓北京「撿到槍」，對台灣展開聯合戰備警巡，甚至舉行大型軍演。鼓勵中華隊固然有其意義，但若因此讓國軍疲於奔命，未必划算。

世報陪您半世紀

日本 解放軍 卓榮泰

上一則

卓榮泰稱自費包機 在野：傾家蕩產去看球嗎？

延伸閱讀

卓榮泰稱自費包機赴日本 在野：傾家蕩產看棒球？

卓榮泰稱自費包機赴日本 在野：傾家蕩產看棒球？
解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？
赴東京巨蛋看WBC賽事 卓榮泰：休假自費為台灣加油

赴東京巨蛋看WBC賽事 卓榮泰：休假自費為台灣加油
王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

王毅：「中國台灣有事」是內政 日本有什麼權力行使自衛權？

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整