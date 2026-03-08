傳台資助菲美基地 藍委：保護中華民國是本業 副業還是別接

我的頻道

記者屈彥辰洪哲政／台北8日電
美國與協力國家強化第一島鏈防衛，圖為因應「中共針對性軍演」，第三作戰區53工兵群在新北地區實施河道阻絕設置演練。（圖/國防部提供）
美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）去年建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。現傳出中華民國陸軍司令呂坤修已在今年2月密訪菲律賓。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，此舉象徵兩國地面部隊首度開展合作交流，極具突破性。國民黨立委林沛祥則表示，衷心建議國防部，保護中華民國是本業，替人縫嫁衣是副業，副業還是別接較好，請來立法院備詢此案。

美國與協力國家強化第一島鏈防衛，在美軍協調串聯下，台菲軍事合作檯面下愈加白熱化，雙方對軍事交流、裝備援贈與軍備合作持續討論，美方還建議台灣挹注資金助菲律賓美軍基地升級。據了解，呂坤修今年2月密訪菲律賓。

林沛祥說，他個人認為，美方智庫熱心建議，台灣可以出錢幫菲律賓升級美軍基地，陸軍司令聽聞之後，深受感召，2月便低調飛奔菲律賓，行程之神秘，連媒體都是事後才知道。完全理解「朋友有難，義不容辭」的精神，只是這位朋友家裡要裝修，工人是美國人，房子是菲律賓的，出錢的卻是台灣，「我們在這個故事裡，究竟扮演的是盟友，還是提款機？」

林沛祥表示，台灣的國防預算是全民埋單的，不是無限額度的聯名信用卡，更不是誰想刷就能刷的。他強調，衷心建議國防部，保護中華民國是本業，替人縫嫁衣是副業，副業還是別接較好。並且，請來立法院備詢此案，這事是攸關全民利益，不該秘密進行。

蘇紫雲表示，中華民國以往與菲律賓就有合作，包括菲律賓提供外離島作為國軍空軍演訓，台灣則提供退役的Ｆ-５戰機、以及小型艦艇，之後雖中斷，但兩國軍方情誼基礎深厚，現在同樣面對中共威脅，重啟合作可說順勢而為。

台菲陸軍可能有哪些軍事合作項目空間？蘇紫雲表示，相較以往台菲主要為海空軍交流，地面部隊的合作交流主要將是國土防衛，包括反登陸、反特種部隊滲透等議題，乃至互派人員協訓、情報交流。同時也有助於雙邊岸置反艦飛彈「以陸制海」的概念發展。

美方希望台灣出資助菲律賓美軍基地升級改造，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，台援助非邦交國，不管是預算或裝備援贈，制度仍應由外交部正式編列援外機密預算。而台灣對菲律賓有軍備援贈或援助，則必須簽官式文件供台方核銷，並承擔受贈國的權利和義務。

