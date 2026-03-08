美伊百日消耗戰？國安局前局長揭與俄烏戰爭5大相似

我的頻道

記者陳洛薇/台北8日電
美國總統川普。（歐新社)
美國總統川普。（歐新社)

美伊戰爭動盪，國安局前局長李翔宙表示，美國中央司令部已向國防部申請要求增派相關專業組織與人員前去佛羅里達坦帕總部，以支援對伊朗的作戰行動至少100天，甚或可能延期到9月。這是川普政府首度為軍事行動正式要求增加情報等專業的已知紀錄，強烈暗示五角大廈正為一場遠超出川普最初「四週」說法的長期戰役做準備。 中央司令部的百日備戰規劃，與川普公開說法之間的落差，清楚揭示了一個令人憂慮的結構性問題：這場衝突的準備本身存在明顯的戰前規畫缺口。

李翔宙指出，這不是細節上的誤差，而是決策品質的根本問題，一場被設計為「四週外科手術式打擊」的行動，在開戰七天後，承辦單位已在內部規畫「至少100天」的持久戰部署。兩者之間的距離，正是政治宣示與戰場現實之間的那條永遠危險的鴻溝。

他分析，川普在上週六宣布空中攻擊的演講中，列出了數個目標：永遠阻止伊朗擁有核武、確保其無法以彈道飛彈威脅美國及盟友、削弱德黑蘭的代理武裝、摧毀其海軍，以及觸發伊朗政權的崩潰；然而，隨後幾天的各方表述急速分裂：國防防長赫格塞斯表示美國的目標是「摧毀飛彈威脅、摧毀海軍、不得有核武」，明確否認這是一場政權更迭之戰；然而川普本人卻公開邀請伊朗人民「掌握自己的命運」，暗示政權更迭。

國務卿盧比歐則提出另一個版本，主張此次攻擊是一次先發制人行動，理由是以色列即將對伊朗發動攻擊，因此美國搶先介入。國會山莊則直接點破矛盾：「先說是伊朗核能力，幾天後說是摧毀彈道飛彈，然後是政權更迭……現在又說是擊沉伊朗艦隊。我們不確定哪一個目標達成後，代表戰爭結束。」

李翔宙表示，從「四週核打擊」到「百日消耗戰」，從「精準外科手術」到「重力炸彈擴大投入」，從「明確的核武目標」到「說不清楚的多重理由」，這讓外界看到的，將比白宮希望的更加複雜。

美國確實有能力在開戰第一天斬首伊朗最高領袖；美國確實有能力以精準打擊摧毀大量伊朗軍事設施；美國確實有能力在短期內使伊朗的正規軍事力量「大幅削弱」；這些都是技術層面的真實能力。但「能做到」從來不等於「做了之後會怎樣」；後者需要的不是技術評估，而是政治想像力、歷史理解力，以及對「真正想要什麼樣的終局」的誠實回答。

回看俄烏戰爭、再檢視美伊戰爭，李翔宙認為頗似直接的影像比對：這兩場戰爭在時間上最為接近，結構性的相似程度也最為驚人，值得逐項細瞅：包括：情報的傲慢性誤導決策（錯把斬首、政治真空、政權崩潰鏈上系統化）；目標在開戰後急速改變；嚴重低估對方抵抗意志；過度高估自身技術優勢；太缺乏清晰的終局設計。

他指出，人類史來，從拿破崙橫掃歐陸的傲慢，到史達林輕視芬蘭的輕敵；從麥克阿瑟揚言聖誕前結束韓戰的豪語，到普丁72小時奪取基輔的迷夢，再到川普「四週摧毀伊朗核計畫」的斷言，每一次，歷史都以相同的劇情回應了相同的傲慢：戰場從不閱讀簡報，砲彈從不尊重時間表，人民從不按照入侵者的劇本抵抗；真正令人憂慮的，不是這些錯誤一再重演，而是重演之後，決策者及其體制，似乎永遠有辦法找到一個不需要自我反省的解釋。

李翔宙表示，凡是沒有從歷史學到教訓的人，注定要親自重演歷史；只是這一次，旁觀代價的，是整個世界。

川普 伊朗 彈道飛彈

