談「鄭習會」趙少康曝鄭麗文做到1點就成功 否則不如不去

中廣前董事長趙少康今天陪國民黨青年部前主任、爭取港湖議員提名的新人陳冠安掃市場。(記者林麗玉／攝影)

國民黨主席鄭麗文傳上半年將會見中共 總書記習近平 「鄭習會」，中廣前董事長趙少康今受訪表示，如果「鄭習會」鄭麗文能要北京承諾「台灣放棄台獨就不打」等有利台灣條件，鄭麗文就成功了，但如果沒有辦法幫台灣爭取有利條件，那倒不如不去。

趙少康今天上午陪國民黨青年部前主任、爭取港湖議員提名的新人陳冠安掃市場，對於接下來若「鄭習會」能幫國民黨加分？趙少康說，從整個台灣角度，多溝通總是好，老死不相往來，不溝通也不是辦法，一年賺人家一兩千億元美金的貿易順差，一副當成敵人也不對，溝通總是好，溝通化解疑慮。

但趙也說，「鄭習會」當然很重要一點，能為台灣要到什麼？能談到什麼有利條件？這是最重要。談是一回事，要談出什麼結果，如果能為台灣帶來和平、兩岸帶來和平，爭取到好的條件，那就值得，但如果談半天，老共還是鐵板一塊，什麼都不讓，就不是成功的談，所以事先的幕僚作業很重要。

趙少康說，如果「鄭習會」老共承諾說「台獨我就打，不台獨我就不打」，鄭麗文就成功了，尤其今天老共說五個條件，當講一大堆就是等於沒講，所以只有一個重點，就是「不獨我就不打，獨我就打」，當鄭麗文要到這一點，民進黨 支持台獨力量也就小了，美國也不敢支持民進黨台獨，若鄭麗文能要到這一點，老共願意讓步，就贏了。

媒體追問，所以是否「鄭習會」有機會幫2026加分？趙表示，當然是有機會，任何事總是要抱希望，但事先幕僚作業要做好很重要，但如果沒有辦法幫台灣爭取到有利條件，那還倒不如不去，去就是要為台灣爭取到有利條件。