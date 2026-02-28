盧秀燕證實訪美超越城市外交 強調「每個國民都要為國際外交努力」

台中市長盧秀燕（中）3月中將訪美，她今天首度證實，此行超越城市外交規格，會蒐集立委對於關稅、軍購等議題的意見，轉達給美方，為國際外交盡一分心力。(記者黃仲裕／攝影)

台中市長盧秀燕 3月11日將出訪美國，日前夜宴國民黨青壯派立委，蒐集關稅 、軍購等議題的意見。她今天首度鬆口，證實此趟訪美行程「超越城市外交」，強調自己是中華民國 的國民，每個國民都應該為國際外交努力；立法院是最高民意機關，立委的意見非常重要，她希望轉達給美國。

盧秀燕今天上午出席台中市二二八紀念追思活動，會後受訪，被問及3月的訪美行「超越城市外交規格」，盧說，她是台中市長，也是中華民國國民，任何一個國民，對於我們的國家，只要在任何國際場合有機會，都應該努力為國際外交努力。

盧秀燕表示，既然這次有機會出訪，當然希望在很多場合與美方商談，讓美方了解我方的一些想法，大家互相合作、互相理解，2個國家能夠有力前進。

對於前天晚上夜宴藍委，盧秀燕指出，立法院是我國最高民意代表機關，也是最大的權力中心之一，許多國家重要決策，包含關稅、軍購、外交等等，都要經過立院同意，因此立委的意見非常重要。

盧秀燕說，這次出訪美國，除了城市外交，她也希望在關稅、軍購上盡一分心力，尤其要促進台美之間的關係，所以特別邀請立委們聊一聊、談一談，知道大家的想法，才能把真正的民意和台灣人的聲音轉達給美國，爭取權益；這段時間她不只和立委交流，走訪很多的地方，了解大家的心聲。

至於從25日開始連續3天未露面，盧秀燕解釋，這段時間內部會議較多，訪美是非常重要的事情，要準備的課題極多，另外3月時程緊湊，她從美國回來後馬上接續台中國際會展中心開幕、市議會定期會開議，必須在行前安排好所有準備工作。

媒體追問，此行是否要化解國民黨內的「疑美論」？盧秀燕回應，國際外交上，多一個朋友就少一個敵人，如果國際友人對我們有不理解的地方，當然希望能盡量說明，爭取更多支持，對台灣、對人民都是好事。